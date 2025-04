Delicatoni, una rivoluzione gentile: "Ma al Covo vi faremo ballare"

Tra jazz e funk, tra elettronica spaziale e suoni d’ambiente, i Delicatoni sono un quartetto che crea partiture duttili, liquide, che hanno la capacità di ridisegnare i luoghi nei quali si esibiscono. La giovane formazione, che ha da poco pubblicato il nuovo album Delicatronic arriva questa sera e domani al Covo (due date sold out).

Delicatoni, il Covo è il rock club per eccellenza, come si concilia con la vostra musica ‘gentile’, rarefatta?

"Le ambientazioni sono una delle nostra passioni, ci piace considerare la musica un elemento di design, che non solo si adatta perfettamente agli spazi che la ospitano, ma riesce a intervenire nella definizione della scena, ricostruendola. Per questo ogni nostro concerto è diverso dall’altro. Siamo il frutto di tante suggestioni diverse, e ogni sera una prevale sulle altre. Quindi aspettatevi una versione travolgente dei Delicatoni, un concerto da ballare, un concentrato di energia in un club dal quale sono passati gli ultimi decenni di rock internazionale. È un onore essere stati invitati al Covo".

Venite da Vicenza, città di provincia.

"Sì, una città strana. La presenza di una base Nato ha ovviamente influenzato i gusti e gli ascolti del ragazzi. Da qui, quando ancora era un fenomeno molto sotterraneo, è passato l’hip hop internazionale. Questo ha contribuito alla nascita di una scena che della provincia mantiene il senso della comunità, ma che si nutre di una grande ricchezza di suoni".

Voi, a questi suoni, come ci siete arrivati?

"A Vicenza c’è un importante festival jazz internazionale e ad alcuni di noi capitava di andare ad ascoltare queste star della musica afro americana assieme ai nostri genitori. Penso ad artisti stratosferici, come Sun Ra, Pharoah Sanders, Kenny Garrett, artisti che sono entrati nella nostra formazione, confusamente volte, e che ci piace immaginare che a tratti emergano nella nostra componente jazz".

Un suono, il vostro, che si esprime al di là dei confini.

"L’obiettivo è quello, oggi c’è una forte presenza di talenti italiani nel panorama internazionale, dall’elettronica al nuovo funk, segno che qui esiste, ed è molto vivace, un movimento sonoro. Nel frattempo abbiamo avuto la grandissima soddisfazione di essere inseriti da Damon Albarn nella sua personale playlist di ascolti. I Gorillaz sono stati la nostra principale fonte di ispirazione".

Avete scelto un nome sopra le righe, ma con un significato.

"Delicatoni è una sorta di manifesto, la delicatezza, per noi, è una maniera di concepire la quotidianità. Forse in questi tempi la gentilezza potrebbe essere l’unica rivoluzione possibile. Ma avevamo voglia di sorridere, anche di noi stessi, e ci siamo trasformati in Delicatoni".