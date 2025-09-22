Delirio viabilità a Bologna: quali sono i punti più critici

Bologna, 22 settembre 2025 – Giornata di delirio per il traffico di Bologna. Il corteo pro Gaza e contro Israele, lo sciopero nazionale di tutte le categorie, i cantieri del tram, la concomitanza con l’inizio del Cersaie in Fiera: una mattinata di caos e traffico in tilt, dai viali al centro, da Santa Viola alla Fiera, passando per la stazione, porta San Felice, piazza dei Martiri.

Zona fiera in tilt per il Cersaie

Alle 9 in via Michelino è partito il salone della ceramica e così, da porta Mascarella a via Stalingrado (all’altezza di piazza della Costituzione), una coda infinita di auto ha bloccato completamente la circolazione delle auto. La presenza di auto è stata amplificata ancora di più dalla quasi totale assenza degli autobus, con tantissimi bolognesi che, per recarsi al lavoro in questo lunedì nero, hanno dovuto per forza ricorrere al mezzo privato. Tangenziale bloccata fino allo svincolo per la Fiera, poi sgombra.

Il corteo verso stazione e Bolognina

Davanti alla stazione, tra viale Pietramellara e il ponte Matteotti, due pattuglie della polizia locale hanno gestito il traffico e liberato uno dei nervi scoperti della città. Blindata piazza delle Medaglie d’Oro, con l’impegno extra della questura e duecento agenti schierati in tutta Bologna. Non ha mai smesso di perlustrare la città nemmeno l’elicottero delle forze dell’ordine, che ha continuato a sorvolare il centro tenendo gli occhi ben puntati sul corteo dei manifestanti.

Oltre allo sciopero e al Cersaie, ci si è messo anche il corteo pro Pal, con i manifestanti che si sono radunati prestissimo (la partenza era prevista alle 11 da piazza Maggiore) riversandosi in strada. In piazza dei Martiri, attorno alle 10.30, la processione ha imboccato via Marconi ostacolando completamente la circolazione: la polizia locale ha deviato le auto verso via Don Minzoni, ma il risultato è stato quello di un ennesimo imbottigliamento.

San Felice e Saffi: pronti al cambio

Caos anche tra via San Felice e via Saffi, dove da domani il cantiere della linea rossa del tram si allargherà ancora di più andando a occupare l’area della piazza e deviando il traffico esternamente rispetto al cassero di Porta San Felice. Particolarmente complicata la situazione in viale Silvani, dove una porzione della carreggiata è occupata dai cantieri e dove passare risulta quasi un’impresa.

L’incognita meteo

Un po’ di tregua questa mattina l’ha data soltanto il maltempo, con l’allerta gialla emanata dall’Arpae e dalla Protezione civile in tutta la regione: non ha piovuto durante le ore più calde di una giornata da bollino nero, cioè dalle 8 alle 11, e questo ha contribuito a non alimentare ancora di più un quadro già decisamente critico.