Delitti eccellenti e l’anima nera di una città

Tommaso

Guerini*

Con l’accusa di omicidio viene arrestato Tullio Murri, cognato della vittima, denunciato dal suo stesso padre, al quale aveva confessato per lettera le sue colpe. Movente del delitto, la volontà di liberare da quell’uomo ingombrante, reazionario e clericale, l’amatissima sorella Linda, che desiderava vivere liberamente la storia d’amore con il suo amante, Carlo Secchi. Alla pianificazione e alla realizzazione dell’omicidio, forse già tentato e che doveva avvenire mediante la somministrazione di un veleno, avevano preso parte anche una governante, Rosina Bonetti, amante di Tullio e Pio Naldi, aspirante medico con il vizio del gioco. Sullo sfondo, il conflitto tra le grandi correnti ideologiche del secolo: quella cattolica – incarnata dalla vittima – quella laica e non distante dalla massoneria della famiglia Murri, infine l’ideale socialista che animava il giovane Tullio, direttore del giornale La Squilla e consigliere provinciale per il PSI, carica che aveva ottenuto sconfiggendo alle elezioni Giosue Carducci. Insomma, un feuilleton, la cui ricostruzione impegnò per alcuni mesi il Tribunale di Torino – all’epoca la legittima suspicione era una cosa seria, e certi processi che oggi definiremmo mediatici si celebravano lontano dai luoghi dove erano accaduti i fatti, per evitare condizionamenti ambientali – davanti al quale si dettero battaglia il Procuratore del Re e uno stuolo di diciotto avvocati di difesa. Finì con una pioggia di condanne: 30 anni a Tullio e a Naldi, 10 anni a Linda e a Carlo Secchi, 7 anni e mezzo a Rosina Bonetti, ritenuta seminferma di mente. Ma il dubbio, alimentato da alcune iniziative della famiglia di Tullio Murri, rimane. Andiamo avanti di sessant’anni, fino alla ruggente Bologna della ‘febbre del fare’. Nel 1964, mentre la città sembra essere più appassionata a un altro caso, quello del doping, che costituirà l’antefatto giudiziario del settimo e ultimo scudetto rossoblù, nell’aula che oggi porta il nome di Vittorio Bachelet si apre uno dei processi storici dell’Assise bolognese: quello a carico di Carlo Nigrisoli, medico, discendente di una grande stirpe di clinici, accusato di avere ucciso l’anno precedente, con un’iniezione di curarina, sua moglie Ombretta Galeffi. Ancora una volta, il movente è passionale: secondo l’accusa Nigrisoli, amante della bella vita, frequentatore dei night e delle signorine che li animavano, avrebbe deciso di sbarazzarsi della moglie, che mal tollerava la sua relazione con Iris Azzali, detta per la sua bellezza ‘Kim Novak di Casalecchio’. All’esito di un processo combattuto dai più grandi nomi dell’avvocatura dell’epoca, la cui atmosfera ci viene restituita dalle immagini del grande Walter Breviglieri, il ‘giallo del curaro’ si concluse con la condanna dell’imputato alla pena dell’ergastolo, ridotta dalla Corte d’Appello a 24 anni di reclusione. Sessant’anni dopo il Caso Nigrisoli, la storia sembra ripetersi una terza volta. Saranno le indagini e, verosimilmente, un processo a stabilire se davvero Giampaolo Amato ha ucciso sua moglie: per noi, vale sempre e comunque la presunzione di non colpevolezza. Restano però tracce inquietanti del ciclico riproporsi, a intervalli regolari, di elementi che sembrano assumere la caratteristica di vere e proprie costanti – un medico, il veleno, un triangolo amoroso – e che ci invitano a riflettere e a osservare attentamente, attraverso la lente deformante del diritto penale, l’anima profonda e oscura di questa città, che sembra sopravvivere al passare dei secoli e all’evoluzione sociale e tecnologica.

*Professore Associato

di Diritto penale, Avvocato