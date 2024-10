Delitto Balani, ultimo atto. La nuova perizia non basta. Rossi resta all’ergastolo

dall’inviata

Ha ascoltato il verdetto immobile, senza tradire la minima emozione. Esattamente come aveva fatto 17 anni fa, ai tempi della prima condanna. Andrea Rossi, il commercialista bolognese di 62 anni all’ergastolo per l’omicidio della sua cliente Vitalina Balani, ieri ha guardato fisso davanti a sé mentre i giudici della Corte d’appello di Perugia leggevano la sentenza con cui è stata respinta l’istanza di revisione e confermata la condanna alla massima pena. Si è sciolto solo dopo, quando ha abbracciato i tre figli presenti in aula. "Grazie, grazie", ha detto piangendo mentre loro cercavano di consolare il loro papà.

Poco prima, durante l’udienza, Rossi aveva preso la parola per alcune dichiarazioni spontanee: "Voglio manifestare la fiducia che ho sempre continuato a nutrire nelle istituzioni. Ho tanta fiducia, assoluta. E voglio ringraziare chi mi è stato vicino in questo percorso, dall’avvocato Gabriele Bordoni e il suo staff ai miei affetti, molti dei quali presenti in aula".

Una fiducia che nasceva dalla perizia super partes del medico legale Mauro Bacci, incaricato dalla stessa Corte d’appello perugina, che aveva spostato l’ora della morte di Vitalina Balani in un orario diverso rispetto a quello cristallizzato nelle precedenti sentenze. Un nuovo orario, spostato di sette ore in avanti, in un momento in cui il commercialista aveva un alibi.

Ma i giudici non hanno evidentemente ritenuto sufficiente la perizia per ribaltare il verdetto, forse perché lo stesso Bacci, chiamato a discutere in aula delle sue conclusioni basate sulla migrazione delle macchie ipostatiche, aveva parlato di "probabilità" e non ci certezza. E così l’ergastolo è stato confermato e Rossi è stato riportato in carcere. Il commercialista era stato condannato in via definitiva nel 2010 per aver appunto ucciso Vitalina Balani il 14 luglio 2006. La donna fu trovata senza vita in casa, a Bologna, il giorno dopo. A carico del professionista c’erano una mole enorme di indizi e un gigantesco movente economico: i due milioni di euro che Balani aveva dato a Rossi per investirli e che lui sperperato.

Il sostituto pg Paolo Barlucchi, al termine della requisitoria, aveva chiesto il rigetto dell’istanza sostenendo "l’inesistenza di una prova scientifica nuova che rovesci quanto deciso nel primo processo, mentre c’è al contrario uno dei quadri indiziari più solidi che abbia ma visto".

L’avvocato Bordoni, invece, fino all’ultimo aveva rimarcato l’esistenza "se non della certezza dell’innocenza del mio assistito, quantomeno di un dubbio enorme sulla sua colpevolezza". Di parere opposto l’avvocato di parte civile Francesco Cardile, che assisteva cinque nipoti di Balani: "Le questioni medico-legali sono l’ultimo, disperato tentativo di sostenerne l’innocenza dopo numerosissimi risultati che invece dicono il contrario".

"Per ora forse è meglio che taccia", ha tagliato corto il fratello di Andrea Rossi, Stefano, davanti ai cronisti dopo la lettura del verdetto. In lacrime i tre figli dell’imputato presenti: le due più piccole, con la penultima Rachele e il terzogenito, Francesco. Gli altri tre figli erano assenti. Dopo la lettura del dispositivo, i parenti di Rossi hanno applaudito ironicamente verso procuratore e parti civili. "Buona serata e una buona vita", il saluto stizzito. Anche l’anziana zia di Rossi se n’è andata protestando. Ora il caso Balani può dirsi (con tutta probabilità) definitamente chiuso.