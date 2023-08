Delitto di Badolo, i dubbi della difesa Nanni vuole la revisione del processo "Supertestimone non affidabile"

di Federica Orlandi

"Nicola Nanni è innocente. Studiando gli atti, mi sono reso conto che troppi elementi non tornano. Lo si condannò perché le indagini furono un ’imbuto’, concentrate solo su di lui. Non sono l’unico a essere convinto che non fu lui a uccidere Tommasina Olina: anche di recente ho ricevuto telefonate di persone che si dicono certe della sua innocenza, rafforzando la mia convinzione". Non ha dubbi l’avvocato Duccio Cerfogli, che assiste Nanni e presto depositerà istanza di revisione del processo con cui l’agricoltore fu condannato all’ergastolo in Cassazione nel 2019 per avere ucciso a colpi d’ascia la madre a Badolo di Sasso Marconi, il 5 gennaio 2000. Tra gli elementi di novità, l’assoluzione dei due testimoni che fornirono l’alibi a Nanni, accusati di falso e favoreggiamento, e la rivalutazione della deposizione del "superteste" che inchiodò l’imputato.

IL VERBALE

Manca l’originale del verbale della "supertestimonianza". Quella del settantasettenne che disse di avere visto Tommasina morta quando "faceva ancora luce", facendo spostare l’ora del decesso, fissata dal medico legale fra le 21 e le 23, a non oltre le 17. Orario per cui Nanni non aveva alibi. L’uomo però, molto malato, morì prima di essere sentito in aula, dove perciò si acquisì il verbale redatto dai carabinieri.

LA RICOSTRUZIONE

Il teste riferì di avere visto "Tommasina a terra, a pancia in su in un lago di sangue, con una ferita alla nuca", senza chiarire come avesse potuto vedere il taglio. Inoltre, raccontò che Nanni "gli andò incontro spiegando che ’avevano ammazzato sua madre’, perciò lui se ne andò. Poi per nove anni non disse mai a nessuno, neppure a moglie e figlio che pure fu sentito in aula, cosa aveva visto", ricostruisce l’avvocato Cerfogli.

L’ATTENDIBILITÀ

Al momento della testimonianza, a ottobre 2009, l’anziano era gravemente malato, tant’è che spirò poco dopo. Era affetto da una malattia mentale degenerativa ed era seguito da un centro specializzato. "Riusciva solo a nutrirsi in autonomia – ricostruiscono i documenti raccolti dalla difesa –, pronunciava brevi frasi. A marzo, sette mesi prima della testimonianza, a fronte di un grave peggioramento gli era stato interrotto il trattamento farmacologico, che non aveva più effetto. Il medico e l’assistente sociale che lo seguivano riferirono che non poteva formulare concetti di senso compiuto". Da qui i dubbi sull’affidabilità della testimonianza.

IL MOVENTE ECONOMICO

I giudici stabilirono che il movente dell’omicidio ci fossero le mire di Nanni all’eredità. Ma questa somma si rivelò "modesta" secondo il tribunale civile e per la difesa "non tale da giustificare l’omicidio".

Il legale lascia infine intendere ci siano "molti altri elementi, emersi dalla nostra attività d’investigazione, che fanno pensare che Nanni non abbia ucciso la madre. E che il vero assassino sia ancora in libertà".