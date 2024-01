Delitto di Persiceto, la convalida. Ferioli rimane in carcere:: "Ho ucciso per difendermi"

Felpa verde fluo da cui spuntava il colletto di una camicia a quadri, jeans e tennis, si è avvalso ancora una volta della facoltà di non rispondere Francesco Ferioli, il veterinario quarantottenne accusato di avere ucciso a coltellate il coinquilino Andrea Beluzzi, 54, nell’appartamento che condividevano in via Carbonara a San Giovanni in Persiceto, il 31 dicembre scorso. All’udienza di convalida del fermo, davanti alla giudice per le indagini preliminari Maria Crisitna Sarli e al pm titolare del fascicolo Flavio Lazzarini, l’indagato ieri ha soltanto fatto alcune precisazioni a margine, affiancato dal proprio avvocato Benedetto Bevilacqua. Per il resto, non ha aperto bocca.

In aula, prima di convalidare il fermo e confermare il carcere per l’indagato, la gip Sarli ha letto il verbale delle dichiarazioni rilasciate da Ferioli quando, la notte di San Silvestro, era stato interrogato da pm e carabinieri come persona informata dei fatti. In quel contesto l’uomo, in evidente stato di choc, cercò di ricostruire almeno in parte quanto accaduto, riferendo che la tragedia era scaturita da un suo tentativo di difendersi da quelle che avrebbe definito "avances" da parte del coinquilino. Il sanguinoso culmine di screzi e piccole liti che da tempo vessavano la convivenza dei due uomini, che condividevano l’appartamento, di proprietà di Beluzzi, dal 4 novembre, nell’ambito di un progetto di coabitazione sociale dei servizi sociali del Comune pensato per permettere a persone in difficoltà economiche di dividere spese e incombenze quotidiane. Liti che, stando a quanto affermato da Ferioli, sarebbero nate appunto anche da queste attenzioni indesiderate. Finché, domenica scorsa l’indagato avrebbe afferrato un coltello "trovato in bagno" e si sarebbe "difeso" da un’aggressione a sfondo sessuale. Una versione tutta da verificare, anche perché ci sono solo le parole dell’assassino ma non quelle della vittima. L’arma del delitto non è stata ancora trovata, anche se i coltelli nella casa sono stati sequestrati per capire se uno di essi possa essere stato ripulito dal sangue. Non risulta che il quarantottenne abbia riferito agli assistenti sociali, che periodicamente visitavano i due anche per raccogliere eventuali lamentele sulla convivenza, di problemi col Beluzzi. Tant’è che nessuno aveva potuto prevedere cosa sarebbe accaduto.

Un passo indietro. Beluzzi è stato trovato senza vita accanto al suo letto domenica scorsa. Sul petto, i segni di almeno tre coltellate. A dare l’allarme al 118 era stato lo stesso Ferioli, attorno alle 14. Ma la prima stima dei medici giunti sul posto fisserebbe l’ora del decesso a diverse ore prima, forse nella notte tra il 30 e il 31: dunque, la versione inzialmente resa da Ferioli, che spiegava di avere ritrovato il corpo "al rientro da un giro in bici" fin da subito aveva destato sospetti nei carabinieri e del pm di turno. Non solo: la scena del crimine sarebbe stata ripulita prima dell’arrivo dei sanitari, e l’arma lavata o fatta sparire. Dettagli che avevano portato a interrogare a lungo il veterinario, il quale alla fine aveva ammesso le proprie responsabilità. Salvo poi avvalersi della facoltà di non rispondere non appena formalmente indagato e affiancato dal proprio avvocato. Ora, su tanti aspetti poco chiari contribuirà a fare luce l’autopsia, già disposta. "Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere – chiarisce l’avvocato Bevilacqua –: valuteremo se eventualmente rendere in seguito dichiarazioni spontanee o sottoporci a interrogatorio. Aspettiamo sia nelle condizioni di ricostruire l’accaduto".