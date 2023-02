Delitto di San Giovanni La moglie omicida resta in silenzio davanti al giudice

Non ha parlato. Forse perché non c’era più niente da dire, dopo anni passati a vedere l’uomo che aveva sposato stare ogni giorno peggio, cedere sempre di più sotto al peso della malattia. E così Carla Grazia si è avvalsa della facoltà di non rispondere, davanti al gip Claudio Paris che l’ha raggiunta nella stanza del policlinico Sant’Orsola, ieri mattina, per l’interrogatorio di garanzia. Difesa dall’avvocato Monica Varricchio, la donna di 76 anni è accusata di omicidio aggravato, per aver ucciso a coltellate il marito Renzo Marchesi venerdì sera, a bordo della loro auto, in un parcheggio di via Sabin, nella zona industriale di San Giovanni in Persiceto, dove la coppia viveva.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per la donna i domiciliari in una struttura sanitaria protetta, come chiesto dalla pm Francesca Rago. Una misura necessaria, visto il tentativo della settantaseienne di togliersi la vita subito dopo aver colpito a morte il marito, da tempo malato di Parkinson. L’uomo avrebbe compiuto proprio ieri 79 anni. I carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto, che hanno arrestato Carla Grazia subito dopo il delitto, hanno ascoltato l’unico figlio della coppia, che aveva dato l’allarme dopo aver ricevuto un messaggio delirante da parte della madre. I militari dell’Arma hanno ricostruito gli ultimi momenti della coppia di coniugi, che prima di raggiungere il parcheggio di via Sabin erano stati a fare la spesa al supermercato. Le buste erano ancora in macchina quando sono arrivati. E anche i due coltelli usati per colpire il povero Renzo, acquistati proprio quel pomeriggio, che la donna ha poi rivolto verso se stessa, in un estremo tentativo di raggiungere il marito. Non ha concluso il suo intento, perché soccorsa subito dal 118, che ha bloccato il sangue e tamponato le ferite, ai polsi e all’inguine.

Un delitto consumato nel dolore della malattia, come confermato dai diversi bigliettini di scuse rivolti al figlio trovati nella casa della coppia e anche in auto. Biglietti in cui la donna testimoniava una situazione diventata insostenibile, le difficoltà e il dolore di dover assistere il marito malato, le cui condizioni peggioravano ogni giorno di più. Un contesto famigliare per lei ormai disperato, che l’ha spinta ad affondare il coltello e spegnere per sempre le sofferenze del marito.

Nicoletta Tempera