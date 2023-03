Delitto di Tolè, ergastolo confermato a Rudic

Consolato Ingenuo ha avuto giustizia. È diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Ivan Rudic, il serbo di 38 anni accusato di avere ucciso il calabrese di 42 anni a Tolè di Vergato, quasi quattro anni fa, a pugni e calci in testa al culmine di una serata alcolica. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso dei suoi difensori, gli avvocati Mariagrazia Petrelli e Mirko Rambaldo, come chiesto anche dall’avvocato di parte civile Francesco Antonio Maisano, che assiste i familiari della vittima. Il procuratore generale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza di primo grado risale al 13 settembre 2021, quando la Corte d’assise condannò oltre a Rudic, autotrasportatore, anche Mihai Nutu Apopei, detto Nunzio, operaio romeno di 53 anni, a due anni per occultamento di cadavere. L’appello confermò quella sentenza; il secondo imputato non ha fatto ricorso. La decisione è stata presa dopo una lunga camera di consiglio della prima sezione penale della Suprema corte.

Ma occorre fare un passo indietro. Era il 30 luglio 2019 quando la ex moglie di Consolato chiamò i carabinieri: l’uomo, di solito puntualissimo nel dare la buonanotte per telefono al loro bambino all’epoca di appena quattro anni, la sera prima non aveva chiamato. E da allora nessuno aveva più avuto sue notizie. Il pomeriggio seguente il corpo senza vita del quarantaduenne fu trovato in un dirupo al lato della strada che collega le frazioni di Tolè e Cereglio. Subito le indagini si concentrarono sulle ultime due persone viste in compagnia della vittima, cioè appunto i due imputati, che testimoni e telecamere rivelarono avere litigato con il quarantaduenne fuori da un bar di Tolè, la sera del 29 luglio, per poi allontanarsi in auto insieme. la stessa auto che il giorno dopo i carabinieri trovarono abbandonata sul lato della strada a Cereglio, a circa 600 metri dal dirupo in cui avrebbero poi rinvenuto il corpo di Ingenuo. Sul cofano e nel bagagliaio vennero rilevate tracce di sangue umano, nonostante Rudic avesse sostenuto fossero di un capriolo che aveva investito. Troppe coincidenze e i due vennero arrestati, ma Apopei – che a differenza dell’altro imputato conosceva da tempo Consolato ed era legato a lui da un rapporto d’amicizia, secondo gli stessi giudici del primo grado – fu rilasciato poco dopo. Rudic si è sempre dichiarato innocente.

Gli inquirenti ricostruirono che la notte tra il 29 e 30 luglio fu lanciata una "sfida" da Rudic a Ingenuo, davanti al bar, proseguita poi in via Fratelli Benassi poco distante da casa di Apopei. Qui, il serbo pestò a morte il calabrese, a causa di un "irrazionale sentimento di rancore mai sopito" nei confronti del quarantaduenne, scrissero i giudici del primo grado, alimentato dall’alcol consumato nel corso della serata. Apopei lo aiutò poi a occultare il corpo gettandolo nel dirupo, spinto dal timore nei confronti del complice, "caratterialmente più forte e spregiudicato di lui". "La vicenda processuale a questo punto è conclusa – afferma l’avvocato di parte civile Maisano – resta l’immenso dolore per i familiari e l’enorme sofferenza di un bambino piccolo che dovrà crescere senza il padre".

