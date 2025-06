Delitto di via Zanolini, la moglie resta in carcere

Respinto il ricorso della difesa. Lorenza Scarpante rimane in carcere. Ieri nel tardo pomeriggio il tribunale del Riesame, con il giudice Pier Luigi Di Bari, ha rigettato la richiesta dell’avvocato Chiara Rizzo, avvenuta mercoledì, che chiedeva per la sua assistita, accusata di aver ucciso il marito Giuseppe Marra, 59 anni, in casa in via Zanolini, i domiciliari ad Aosta a casa della madre. Quindi, la 56enne, rimane in custodia cautelare in carcere. Scarpante, nel corso del primo interrogatorio, aveva respinto le accuse, mentre nella successiva udienza, davanti al Gip Claudio Paris, si era avvalsa della facoltà di non rispondere. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dalla pm Manuela Cavallo, la donna dopo avere consumato sostanze stupefacenti avrebbe colpito a morte l’uomo. Una delle ipotesi è che a Marra, steso a terra forse colto da malore, la donna abbia fatto sbattere la testa contro alcuni spigoli dei muri.