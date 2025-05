Delitto di via Zanolini: convalidato l’arresto di Lorenza e disposta la custodia in carcere

Bologna, 31 maggio 2025 – Disposta la custodia in carcere per Lorenza Scarpante: il giudice Claudio Paris ha convalidato l’arresto della moglie di Giuseppe Marra, trovato morto nel loro appartamento di via Zanolini nella notte tra lunedì e martedì.

La decisione del giudice arriva dopo che i carabinieri hanno repertato, sparsi a terra nelle stanze, diversi indumenti sporchi di sangue – che adesso dovranno essere analizzati – che indossava la donna, la quale è accusata dell’omicidio del marito.

Scarpante, che ieri mattina alla Dozza, assistita dall’avvocato Chiara Rizzo, in udienza di convalida davanti al gip Claudio Paris (che si è riservato) si era avvalsa della facoltà di non rispondere, quando martedì sera era stata sentita dalla pm Manuela Cavallo e dai carabinieri ha raccontato di essere andata a letto a mezzanotte e di essersi accorta della morte del marito solo la mattina dopo. Di conseguenza scalza, con indosso una gonna e una maglietta, era scesa in strada a chiedere aiuto. I suoi vestiti erano sporchi di sangue, ma è plausibile che li abbia imbrattati chinandosi a guardare il corpo del marito, trovato in quello stato terribile.

Giuseppe Marra, 59 anni, e la moglie Lorenza Scarpante, 57

Allo stesso tempo non può essere escluso che la donna, una volta resasi conto di ciò che aveva fatto, possa essersi spogliata, lavata e cambiata prima di andare a letto. Per questo per ore i carabinieri hanno analizzato anche il bagno dell’appartamento e la camera da letto, in cerca di tracce di sangue. E per questo adesso i vestiti repertati in casa dagli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma dovranno essere esaminati attentamente. Un lavoro certosino, teso a chiarire i contorni di un delitto brutale. Molto ci si aspetta anche dagli esiti dell’autopsia e dell’esame tossicologico. Sul corpo di Marra sono stati riscontrati diversi traumi, in particolare quattro alla testa: uno sulla fronte, molto esteso; e altri tre nella parte posteriore del cranio.

Per gli inquirenti sarebbero stati provocati sbattendo la testa della vittima contro gli spigoli della parete. Una violenza che sarebbe avvenuta quando già l’uomo era a terra, forse caduto a causa di un malore provocato dalle sostanze che, come messo a verbale dalla moglie, avevano consumato nel corso della serata. Un mix di coca, marijuana e allucinogeni. ‘Caramelle’ che sarebbero state portate a casa dal negozio da Marra. Per questo giovedì pomeriggio i carabinieri sono tornati da Baked in via Indipendenza, dove hanno sequestrato i prodotti in vendita, per capire se si tratti di sostanze lecite o illegali. Scarpante, dalla Dozza dove si trova da mercoledì notte, non si dà pace. "È disperata. È sconvolta. Ed è innocente", le parole del suo avvocato Rizzo.