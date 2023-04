Delitto di Gaggio, un anno e quattro mesi a Loredana Bicocchi. Il marito è a processo per l’omicidio di Natalia Chinni

Bologna, 6 aprile 2023 – Un anno e quattro mesi a Loredana Bicocchi. La donna, 73 anni, moglie di Fabio Enrico Ferrari, 72 anni, è accusata di detenzione abusiva di armi in concorso con il marito. Marito attualmente a processo in Corte d’Assise per l’omicidio della cugina, Natalia Chinni, 72enne, assassinata con sette colpi di fucile il 29 ottobre 2021 a Santa Maria Villiana, frazione di Gaggio Montano.

Stamattina in aula, di fronte alla giudice Grazia Nart, la Bicocchi si è presentata accompagnata dai suoi avvocati Franco Oliva e Angelita Tocci. Il pm Antonello Gustapane aveva richiesto per la donna un anno e cinque mesi con sospensione condizionale della pena. “Non farò commenti nel merito - le prime parole dell’avvocato Oliva subito dopo la condanna - perché aspetto di leggere le motivazioni. È una sentenza che io non comprendo, quello che posso dire è che la impugneremo sicuramente”.