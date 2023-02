Delitto Gonella, l’inchiesta riaperta In casa anche il sangue del killer

di Gilberto Dondi e Nicoletta Tempera Il sangue del killer, il coltello e il martelletto usati per uccidere la vittima, il capello nero e l’identikit dell’assassino. Sono questi gli elementi su cui poggia la riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Stefano Gonella, il portiere d’albergo bergamasco di 26 anni ammazzato il 24 settembre 2006 nel suo appartamento di via Passarotti, alla Bolognina. Il pm Maria Gabriella Tavano e la Squadra mobile non hanno mai perso la speranza di trovare il colpevole, anche se ovviamente, dopo 17 anni, la strada è tutta in salita. Per questo il fascicolo per omicidio volontario, archiviato anni fa, ora è stato appunto riaperto per eseguire nuovi e più approfonditi esami sul Dna dell’aggressore. Il profilo genetico del killer è stato ricavato dalle tracce di sangue trovate sulla scena del crimine e da altro materiale biologico. Poi c’è il famoso capello nero, recuperato sempre nella casa di Gonella, appartenente con tutta probabilità all’assassino. Infine ci sono le armi del delitto: un coltello e un martelletto. Tutto materiale sequestrato all’epoca dalla polizia e ancora in mano agli inquirenti. Il pm Tavano ha incaricato una genetista di Ancona di eseguire i nuovi test con le tecnologie più sofisticate a disposizione, un passaggio...