Delitto in Bolognina. Via al processo per il killer di Roman

Comincia il prossimo 9 aprile, con processo con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna) davanti al giudice dell’udienza preliminare Alberto Ziroldi, il processo ad Andriy Borysyak, l’ucraino di 38 anni accusato dell’omicidio del connazionale Roman Matvieiev, 40, ammazzato a colpi di chiave inglese a giugno 2024 nel suo appartamento di via Ferrarese 125.

Il pm titolare dell’indagine, Michele Martorelli, aveva chiesto nei suoi confronti il giudizio immediato, ma avendo fatto cadere la contestazione dell’unica aggravante contestata a Borysyak, ossia quella della premeditazione dell’omicidio, ecco che la pena massima possibile non è più quella dell’ergastolo e dunque l’imputato può accedere al rito premiale. Per la Procura infatti, benché l’uomo si presentò a casa della sua vittima con l’arma in pugno, l’attaccò a seguito di una "provocazione", poiché la vittima si era vantata con lui della conquista di sua moglie, con cui aveva una relazione segreta che Borysyak aveva però scoperto. Parte civile nel processo, rappresentata dall’avvocato Luca Romagnoli, sarà la madre della vittima.

Un passo indietro. I fatti risalgono al 14 giugno dell’anno scorso. L’allarme al 118 fu lanciato attorno alle 21.30 dalla stessa madre della vittima, nonché proprietaria dell’appartamento di via Ferrarese in cui viveva il figlio. Ad avvertire la donna, il coinquilino del quarantenne, che rientrato a casa la sera lo aveva trovato steso a faccia in giù in una pozza di sangue. È bastato poco agli agenti della Squadra mobile per ricostruire la dinamica dell’accaduto: dai tabulati del telefono della vittima e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del condominio, infatti, si è potuto scoprire come Roman e il suo assassino si fossero dati appuntamento il giorno dell’aggressione, per "chiarirsi" dopo la scoperta del tradimento della moglie di Andriy con Roman. Dopo l’aggressione, Matvieiev fu operato d’urgenza all’ospedale Maggiore con ferite profonde alla pancia e al cranio, ma spirò la mattina dopo. Il suo killer fu arrestato.

Federica Orlandi