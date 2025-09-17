Delitto Alessandra Matteuzzi, la procura generale della Cassazione chiede la conferma dell’ergastolo per Padovani

Bologna, 17 settembre 2025 – La Procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l'ergastolo per Giovanni Padovani, l'ex calciatore e modello accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi, uccisa a pugni, calci, martellate e colpi di panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna.

All'udienza in corso oggi davanti alla Prima sezione della Corte di Cassazione la procura generale ha sollecitato il rigetto del ricorso presentato dalla difesa dell'imputato. Lo scorso novembre la Corte d'Assise d'Appello di Bologna aveva confermato l'ergastolo inflitto in primo grado al 28enne, a cui vengono contestate anche le aggravanti dello stalking, vincolo del legame affettivo, motivi abietti e della premeditazione.

''Speriamo che anche oggi si possa urlare la parola giustizia. La famiglia e le amiche di Alessandra e tutte le persone che l'amavano sono già condannate all'ergastolo. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso anche oggi'' ha detto arrivando in Cassazione l'avvocato Chiara Rinaldi, che insieme all'avvocato Antonio Petroncini assiste i familiari di Alessandra Matteuzzi.

La sentenza è attesa in giornata.

Alessandra Matteuzzi, foto dalla sua pagina Facebook

Cosa era successo in Appello

Padovani è stato condannato all’ergastolo in primo e in secondo grado per omicidio aggravato da motivi abietti e futili, premeditazione e stalking.

Per i giudici di Appello – scrivono nelle motivazioni della sentenza – nemmeno dopo averla ammazzata si è pentito: ha continuato infatti a infierire contro di lei: "Nessun pentimento ha mai manifestato in carcere e durante il processo".

Padovani uccidendola l’ha punita per essere stato lasciato: "Ha considerato la vittima come un oggetto di sua proprietà, non come una persona".

E ancora: "Nessuna parte del volto e della testa" di lei "è stata risparmiata dalla violenza assolutamente brutale e feroce" di Padovani "che mentre la colpiva la insultava ripetutamente" e "dimostrando la sua totale abdicazione da ogni istinto umano".