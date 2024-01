Delitto Matteuzzi: chiesto l’ergastolo. In aula il video del volto sfigurato. E Padovani chiude gli occhi

Ergastolo per Giovanni Padovani: è la richiesta formulata dal procuratore aggiunto Lucia Russo e dal sostituto procuratore Francesca Rago alla Corte d’Assise al termine di quattro ore di requisitoria in cui le pm hanno ripercorso in aula la dinamica dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, assassinata a calci, pugni e colpi di panchina dall’ex Giovanni Padovani il 23 agosto 2022. Un delitto "di inaudita violenza", come sottolineato da Russo, in cui il killer "ha voluto fare pagare alla donna il suo non volere sottostare all’atteggiamento servile e punitivo cui lui l’aveva relegata. La sua volontà padronale, di ridurla in una condizione di assoluto asservimento e sudditanza, aveva come fine quello di ucciderla, qualora lei si fosse sottratta. Lui ha destabilizzato la vita della vittima, rendendo succube la donna forte e determinata che tutti conoscevano, allontanandola dai suoi amici e riducendola a vivere nel terrore". Tutto in seno a una "gelosia morbosa che non può essere un’attenuante, come vorrebbero pregiudizi millenari che vedevano socialmente tollerabili violenze al contrario inaccettabili, ma è anzi un’aggravante", chiarisce la pm Russo. La "condotta padronale, invasiva e asfissiante", mantenuta da Padovani fin dalle primissime settimane di relazione con Matteuzzi, è poi proseguita in un’escalation di "devastazione della personalità" della donna, che alla fine è stata uccisa "per punirla non già di un’infedeltà che per giunta esisteva solo nella testa dell’imputato e che sarebbe stata comunque una libera scelta di Alessandra, bensì di una insubordinazione della donna che lo voleva lasciare, che rifiutava di accettare le condizioni di sottomissione che lui le imponeva". Il tutto in nome di una "gelosia morbosa", che ha reso la donna "un oggetto da possedere, privo di libertà di sottrarsi a quell’asservimento, tanto che quando è rimasta ferma nel proprio intento di finire la relazione, lui l’ha uccisa con inaudita violenza, deturpandola al volto con istinto distruttivo, per cancellarne connotati e bellezza". Venti traumi al viso, almeno dodici distinte fratture, rilevò l’autopsia. E quei traumi, quell’inaudita violenza, quella volontà di annichilire, sono entrati in modo dirompente in aula, quando l’avvocato di parte civile per i nipoti di Sandra, Chiara Rinald, durante l’arringa ha proiettato due minuti di video per "portare Alessandra in aula per la prima volta e perché possiate giudicare lo scempio che ne ha fatto l’imputato con occhi puliti dai pregiudizi. Di Sandra si è detto molto, perché era libera e disinibita. Ma ricordate che era figlia, sorella, zia". Ecco allora sullo schermo Sandra che scherza con la sorella, è affettuosa con la mamma e i nipoti, gioca a tombola. Ride, si prende in giro, è allegra. Poi, le immagini diventano in bianco e nero: compaiono lei e Padovani insieme. La musica di sottofondo si fa dura, incalzante. E all’improvviso, ecco due fotografie del viso di Sandra completamente sfigurato. È lei, morta, sul tavolo di ferro dell’obitorio. Persino Padovani, imperturbabile per tutto il resto dell’udienza accanto al proprio avvocato Gabriele Bordoni, che non si è scomposto neppure alle più crude descrizioni del delitto da parte delle pm, nel loro intervento, ha dovuto chiudere gli occhi. Ha scosso la testa, mormorato "no" con le labbra. La sorella di Alessandra, Stefania, ha urlato. "Poverina, poverina", ha ripetuto. Poi, ai giornalisti: "Resisto solo per lei, la giustizia è tutto quello che mi resta. Chi le ha fatto questo non deve mai più uscire dal carcere". La madre di Padovani, Virginia, è rimasta in un angolo con il viso sempre nascosto fra le mani. Alla prossima udienza, il 22 gennaio, toccherà parlare alle restanti parti civili (tra le quali l’avvocato Antonio Petroncini, per Stefania Matteuzzi e la madre), e alla difesa, con l’avvocato Bordoni.