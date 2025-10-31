Delitto Matteuzzi. Gli haters a processo: "Mia sorella massacrata una seconda volta"

"Io ero al telefono con lei a sentire le sue urla mentre moriva. E poi ho dovuto leggere quei commenti. Non bastava il dolore di averla sentita gridare disperata, il dolore di sapere cosa stesse passando con lui, prima. E il dolore infinito di averla vista massacrata, dopo. Dovevo anche leggere le tremende offese alla sua memoria. Ecco perché ho denunciato. Per il rispetto dei valori, il rispetto della vita, di una donna, di una persona. Che era mia sorella".

Stefania Matteuzzi, la voce spezzata dalla commozione, si è sempre battuta per ’difendere’ Alessandra. Anche dopo la morte della sorella, uccisa a 56 anni a calci, pugni, martellate e colpi di panchina la sera del 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, calciatore e modello. "Perché su di lei, da dietro uno schermo, con vigliaccheria, hanno detto di tutto. E così, l’hanno massacrata una seconda volta". Stefania aveva denunciato gli haters e quattro di loro saranno processati per diffamazione aggravata, con la prima udienza fissata per il 18 marzo davanti al giudice Nicolina Polifroni. I quattro sono accusati di avere offeso, attraverso dei commenti sui social, la memoria di Alessandra Matteuzzi.

Padovani è stato condannato in via definitiva all’ergastolo. Intanto, però, con una tastiera "hanno continuato a colpire mia sorella", dice oggi Stefania. Per i commenti offensivi postati online, i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, avevano denunciato numerosi hater e i diversi filoni di indagine erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano risarcito le persone offese, ottenendo la remissione della querela. In udienza predibattimentale, ieri davanti al giudice Filippo Ricci a seguito della citazione diretta a giudizio degli imputati, la posizione di cinque persone che hanno ottenuto la remissione della querela è stata stralciata. I cinque (tra cui Donatello Alberti, direttore della Croce Bianca di Ferrara) si sono scusati per quanto avevano scritto e hanno risarcito. Per altre quattro persone invece il processo andrà avanti: il dibattimento che inizierà il 18 marzo.

"La mia vita è distrutta – riprende Stefania Matteuzzi –. Quei commenti molto offensivi contro la memoria di mia sorella hanno alimentato ancora di più il clima di violenza, in cui si prende di mira una donna e la si rende un bersaglio. Chi ha fatto quei commenti, mia sorella l’ha massacrata ancora e ancora. E tutto questo avviene nonostante continuiamo a sentire di donne uccise. Mi si spezza il cuore ogni giorno. Nelle loro storie, continuo a rivedere la storia di Alessandra, pur se con altre caratteristiche. Com’è possibile accettare una cosa simile? Non si può accettare più nulla di tutto quello che è violenza, nemmeno psicologica e verbale, non si può più tollerare – incalza Stefania –. Quei commenti sono stati una nuova violenza sulla sua memoria e anche su di me. Io combatterò sempre per lei. E questo processo può essere l’occasione per dare un segnale forte. Per tutte quelle donne che sono state uccise e che poi sono state offese con vigliaccheria, non ci fermiamo".