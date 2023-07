Delitto Matteuzzi, i periti: "Padovani è lucido e può affrontare il processo"

Bologna, 11 luglio 2023 – “Giovanni Padovani è da considerarsi soggetto capace di partecipare coscientemente al processo". È questa la conclusione a cui sono arrivati i periti nominati dai giudici della Corte d’Assise (presieduta da Domenico Pasquariello), in seguito all’analisi della documentazione giudiziaria e clinica, oltre ai due colloqui, di circa tre ore l’uno, avuti con l’imputato, attualmente detenuto nella Rems di Reggio Emilia (ex ospedale psichiatrico giudiziario). Padovani, 27 anni, è accusato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dallo stalking, dai futili motivi e dal legame affettivo pregresso con la vittima, l’ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56 anni.

Giovanni Padovani, il killer, e Alessandra Matteuzzi, la vittima

La donna è stata uccisa a martellate, calci, pugni e colpi di panchina sotto la sua abitazione in via dell’Arcoveggio, il 23 agosto dello scorso anno. Secondo i periti, lo psichiatra Pietro Pietrini, il neuropsicologo Giuseppe Sartori e la psicologa Cristina Scarpazza, esperta di test psicometrici, Padovani è risultato "vigile e lucido" ai colloqui, con piena capacità di interlocuzione e comprensione delle domande, memoria integra, in particolare l’imputato "è in grado di eseguire ragionamenti controfattuali complessi". Sottoposto a un test per la valutazione delle facoltà cognitive, è emerso che quest’ultime sono "efficienti come quelle di un soggetto medio".

Le conclusioni dei periti evidenziano, inoltre, un "soggetto che sa argomentare adeguatamente le proprie opinioni in modo da depotenziare le contestazioni che gli vengono formulate". Padovani viene ritenuto in grado di difendersi, fornendo delle controargomentazioni in grado di far risultare più favorevole la sua posizione: Padovani nega infatti di aver portato il martello con sè il giorno dell’omicidio con l’intento di aggredire Alessandra, ma di averlo fatto per difendersi dal fratello della Matteuzzi. Il ventisettenne comprende inoltre la gravità del suo gesto, nonostante dica di essere convinto che la vittima non sia morta a seguito dell’aggressione.

Padovani venne arrestato il giorno stesso dell’omicidio dai poliziotti giunti in via dell’Arcoveggio dopo essere stati allertati dai vicini della Matteuzzi. Da quel momento è stato detenuto prima alla Dozza (la psichiatra referente lo ritenne affetto da "un articolato quadro psicopatologico, con allucinazioni, vissuti di essere monitorato e controllato dalla vittima, ricordi intrusivi e incubi che avrebbero avuto un ruolo determinante nel portarlo a compiere gesti autolesivi", ndr ), quindi, dopo un breve periodo nel carcere di Piacenza sotto osservazione psichiatrica, è stato spostato nella Rems di Reggio Emilia. Secondo i periti, però, la sintomatologia lamentata dall’imputato "non ha alcun effetto inficiante le sue capacità di stare in giudizio", in quanto non altera la sua capacità di comprendere le accuse, la natura del processo, la comprensione delle domande e la capacità di formulare risposte che ritiene più adeguate.

"Sono stato questa mattina da lui – il commento dell’avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Padovani – e ho trovato una persona nelle solite condizioni, un po’ più sereno perché gli hanno raddoppiato il trattamento calmante". Ora la difesa attende la perizia sulla capacità di intendere e di volere del 27enne all’epoca del fatto: "Bisognerà stabilire – conclude Bordoni – se era perfettamente lucido oppure, come ritengo io, solo parzialmente". Soddisfazione, invece, nelle parole dell’avvocato Chiara Rinaldi che, insieme al collega Antonio Petroncini, assiste i familiari della vittima: "Non siamo assolutamente sorpresi circa le conclusioni dei periti. A questo punto si sgombra ogni dubbio sulla capacità di Padovani di poter stare coscientemente nel processo, processo che ora potrà finalmente fare il suo corso. Attendiamo fiduciosi che si svolga anche la seconda parte della perizia ( capacità di intendere e di volere al momento dell’omicidio, ndr ) che confidiamo porti al medesimo risultato. Si avvicina l’anniversario della morte di Alessandra e il dolore per la sua perdita è sempre vivo e straziante".