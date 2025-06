Il delitto Meredith Kercher. Sollecito incontra il passato e dialoga con chi lo accusò

Bologna, 29 giugno 2025 – Ci saranno Raffaele Sollecito e il pm che per lo perseguì fino all’ultimo grado di giudizio. Ci sarà Federica Mondani, avvocata della famiglia di Simonetta Cesaroni, e anche Antonio de Rensis, legale di Alberto Stasi.

È il ritorno di ‘Bo-noir’, la rassegna dedicata alla letteratura d’inchiesta e alla cronaca nera, che da quest’anno si sposta nel chiostro dell’Arena del Sole, in collaborazione con Ert. Scrittori, giornalisti, esperti e parenti delle vittime si incontrano sul palcoscenico per ripercorrere le tappe di alcuni dei femminicidi che hanno segnato l’Italia.

Il primo appuntamento è stasera alle 21, con ‘Meredith Kercher. Il complesso delitto di Perugia’. L’omicidio risale al 1° novembre del 2007, quando la studentessa inglese viene trovata con la gola tagliata nella casa in cui viveva con altri ragazzi.

Due anni dopo la Corte d’Assise di Perugia condanna Amanda Knox e Raffaele Sollecito, scarcerati per non avere commesso il fatto nel 2011. Sul palco, assieme proprio a Sollecito, interverranno Giuliano Mignini, ex pm che indagò sull’omicidio, Donatella Donati, avvocata di Sollecito, e Alvaro Fiorucci, giornalista e scrittore. Domenica prossima, invece si parlerà di ‘Simonetta. Un delitto ancora irrisolto’, ovvero l’omicidio di via Poma.

Il 7 agosto 1990, Simonetta Cesaroni viene trovata uccisa con 29 coltellate nell’ufficio in cui lavora. Accanto allo scrittore Carlo Lucarelli, ci saranno Igor Patruno, giornalista e scrittore, e Federica Mondani, legale della famiglia della vittima.

L’avvocata “ha annunciato che rivelerà documenti che porteranno nuova luce sul caso e segneranno una svolta”, ha spiegato Stefano Tura, direttore artistico e narratore della rassegna. Il delitto di Garlasco, la cui riapertura delle indagini ha riacceso il dibattito mediatico e pubblico, sarà al centro dell’ultimo appuntamento di Bo-noir, il 13 luglio alle 21. Interverranno Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, condannato in via definitiva per la morte della fidanzata Chiara Poggi; Valentina Magrin, scrittrice, e Gianluca Zanella, giornalista. “Cercheremo di porre la massima attenzione alle vittime e ai loro familiari – sottolinea Riccardo Marchesini, regista e direttore artistico – raccontando le vicende con toni garbati. È questa la cifra che più ci contraddistingue”.

La sceneggiatura della rassegna è di Grazia Verasani, anche direttrice artistica; reading e musiche di Selene Demaria. Main sponsor dell’iniziativa è il gruppo Hera; contributi di Er Congressi e Coop Alleanza 3.0 e patrocinio di Confesercenti Bologna e Emilia Romagna. Ingresso gratuito con prenotazioni a partire dal martedì antecedente ogni appuntamento sul sito bologna.emiliaromagnateatro.com, oppure recandosi o chiamando la biglietteria del teatro.