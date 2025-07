Delitto Stefani, parlano i genitori. La mamma commuove l’aula:: "Cancellata l’identità di Sofia"

Ha commosso l’aula la mamma di Sofia Stefani: le sue tante lacrime e i lunghi silenzi durante la testimonianza resa davanti ai giudici sono serviti a raccontare chi era la figlia, uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo di pistola negli uffici del Comando della polizia locale di Anzola. Per questo è a processo Giampiero Gualandi, il 63enne ex comandante della Polizia locale di Anzola, accusato dell’omicidio volontario aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi. Con la vittima aveva infatti una relazione extraconiugale. Stefani fu uccisa da un colpo al volto sparato dalla pistola di servizio di Gualandi. L’imputato, assistito dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, ieri era assente, ha rinunciato a comparire.

"In quest’aula – inizia con fatica Angela Querzè, accanto a lei l’avvocato Lisa Baravelli in sostituzione di Andrea Speranzoni, che assiste entrambi i genitori – si è parlato di lei solo in una maniera che ritengo lesiva della sua dignità. Sono qui per stare vicino a Sofia e restituirle quella parte di dignità che le spetta". E alla Corte d’assise, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, riesce a raccontare, con molta pause dettate dal pianto, quella che era la vita della figlia, spezzata a 33 anni: "Sofia era una persona solare, che amava la vita. Attenta alle ingiustizie, era piena di energia, e appassionata di sport. Ha fatto pattinaggio artistico e aveva anche un talento artistico, preso dal padre – continua Querzè –. Voleva vivere accanto a Stefano (il fidanzato), e a noi. A casa andava e veniva, era una persona autonoma, aveva scelto questa professione, avendo una spiccata propensione a difendere le fragilità. Io e suo padre cittadini del mondo, lei invece molto radicata qui, a Bologna, dove frequentava le cucine popolari. Lei sapeva che noi c’eravamo, che potevamo aiutarla in qualsiasi momento, ma lei con noi cercava sempre di mostrare il meglio".

Dopo aver letto tutte le cartelle cliniche, "mi rimprovero tantissimo di non aver capito la gravità della situazione. Ma era paradossale, noi pensavamo fosse al sicuro, che non ci fosse pericolo". E ricorda di un biglietto trovato in camera di Sofia, c’era scritto: ’Finalmente ho trovato un lavoro e quindi posso pensare al mio futuro’. Sofia era "molto empatica, ma molto immatura e fiduciosa. E questo le è costato veramente moltissimo". Lei "era convintissima di voler fare questo lavoro" nella polizia locale. A un certo punto, "le cose sono cambiate e lei ci diceva di essere soggetta a mobbing". Tra l’altro, emerse "un ambiente disumanizzato, dove le debolezze non erano contemplate". Riguardo Gualandi, "non ho avuto il minimo sospetto perché lei ne parlava come una persona professionale, che la aiutava". E poi, "aveva la data delle elezioni come un chiodo fisso in testa, secondo lei sarebbe cambiato il mondo". Durante il processo infatti, è emerso dalle testimonianze che Sofia era convinta che Gualandi l’avrebbe aiutata a tornare a lavorare ad Anzola una volta eletta la nuova amministrazione comunale. La mamma si deve fermare per prendere un respiro quando riferisce della notizia ricevuta il giorno dell’omicidio. "È morta con un colpo in faccia. Ha distrutto l’identità di Sofia, l’ha cancellata. E ha distrutto il nostro futuro".

Poco dopo in aula è stato anche il turno del papà, Bruno Stefani: "Sofia era una ragazza molto bella, attraente, molto sensibile. Aveva anche delle doti naturali di tipo artistico. Una bella persona. È stato uno sconvolgimento della mia vita (dice, riguardo all’omicidio). Era l’unica figlia che avevo. Mi sono trovato orfano di mia figlia per un evento traumatico. È molto difficile da capire". Riguardo il processo, "sto vivendo con un senso di astrazione dalla vita reale. Mi viene quasi da collocare tutto questo in una visione quasi onirica. Non sono del tutto capace di pensare a cosa sia veramente accaduto e a quanto mi abbia sconvolto". Ha testimoniato anche Paolo Iovino, sindaco pro tempore di Anzola: "Nessuno poteva spiegarsi come poteva essere accaduto un fatto del genere, era qualcosa di inimmaginabile in una comunità così coesa. Sono stato eletto sindaco il 10 giugno, 2024. Quando feci un giro negli uffici comunali - ha spiegato Iovino, parte civile nel processo con l’avvocato Andrea Gaddari – notai la presenza dei vigili, ed era strano, perché avevano i loro uffici. Il precedente sindaco aveva dovuto chiudere gli uffici perché c’era tensione. Alcuni vigili si rivolsero allo psicologo". L’omicidio "ha inciso sulla campagna elettorale: c’era un’attenzione particolare verso gli agenti di polizia locale, che venivano visti sì con comprensione, ma anche con diffidenza. A ogni evento c’erano gli sguardi sorpresi dei partecipanti, perchè si parlava del futuro dell’amministrazione".

Ieri, hanno testimoniato cinque colleghe di Gualandi e Sofia, un cugino della vittima, il papà del fidanzato di Sofia, oltre all’avvocata Valentina Campion, che aveva assistito Gualandi nella causa per mobbing e demansionamento e per un breve periodo anche Sofia in merito al licenziamento per mancato superamento dell’esame. Ma, "a inizio maggio 2024 (qualche giorno prima dell’omicidio), Gualandi ci ripensò: non voleva più partecipare al procedimento per il licenziamento. "Sembrava triste e mortificato, molto provato – ha detto l’avvocato Campion, rispondendo alle domande del pm Lucia Russo –. Non l’ho mai visto usare violenza". Anche nelle situazioni più difficili, "aveva sempre la battuta pronta, un aplomb inglese".