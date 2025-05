Delitto di Bologna, la disperazione della moglie in carcere. Il legale: “Sconvolta e angosciata per i figli”

Bologna, 29 maggio 2025 – “La mia assistita è innocente, su questo non ho dubbi. E' sconvolta, dice che non può vivere senza suo marito ed è in pensiero per i loro due figli". Parla così Chiara Rizzo, avvocato difensore di Lorenza Scarpante, la donna di 57 anni fermata dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato nei confronti del marito, Giuseppe Marra (59). L’uomo è stato ritrovato l’altro giorno morto dentro casa (foto), riverso a terra in una pozza di sangue, con profonde ferite alla testa.

L’autopsia su Marra: 4 colpi alla testa e tante ferite

I carabinieri in via Zanolini (Schicchi). A sinistra Giuseppe Marra; a destra Lorenza Scarpante

Delitto di via Zanolini, il legale della donna fermata: “Innocente e sconvolta”

"Lei era andata a dormire ed è estranea a quanto è successo – prosegue l’avvocato Rizzo –. Anche sul consumo di droghe lei dice di non essere tossicodipendente e quella sera avevano assunto solo prodotti light in libera vendita. È sconvolta, dice che non può vivere senza suo marito ed è in pensiero per i loro due figli. Devo ancora leggere le carte e domani davanti al giudice decideremo se parlare o avvalerci della facoltà di non rispondere. In base alla misura che verrà decisa poi valuterò un eventuale ricorso al Riesame".

Delitto di via Zanolini, si attende l’autopsia

Si terra domani mattina nel carcere della Dozza, intanto, l'udienza di convalida del fermo della 57enne. Scarpante gestiva insieme con il marito ‘Baked’, negozio di cannabis light in via Indipendenza. Nel primo pomeriggio, intanto, è cominciata l'autopsia disposta dalla Procura. Secondo i carabinieri, coordinati dalla pm Manuela Cavallo, dopo avere consumato sostanze stupefacenti (marijuana, cocaina e allucinogeni), assieme alla moglie, la notte tra martedì e mercoledì, Marra potrebbe avere accusato un malore ed essere caduto sul pavimento, vicino alla porta di casa del loro appartamento.

Poi la donna avrebbe sbattuto il capo dell'uomo contro gli angoli dei muri, dove sono stati rinvenuti schizzi di sangue sui quali sono in corso accertamenti, fino a ucciderlo. Gli investigatori anche nella giornata di oggi sono tornati nell'appartamento per svolgere ulteriori indagini. Scarpante però ha respinto ogni accusa, dicendo di essere andata a letto verso mezzanotte e di aver trovato la mattina successiva, appena sveglia, il marito steso a terra, privo di vita. A questo punto è uscita in strada a chiedere aiuto. Una versione che, però, non torna e che, secondo gli investigatori, presenta diverse lacune.

Il racconto dei negozianti che lo conoscevano: “Tre settimane fa aveva un occhio nero”

“Tre settimane fa Giuseppe era venuto a prendere, come suo solito, i pacchi qui da noi. Aveva sempre gli occhiali da sole. Ma questa volta no. Anzi, aveva un occhio nero, con un livido”. Anita e Camilla sono le due commesse di Miramira jewerly, negozio in via Indipendenza confinante con il cannabis shop ’Baked’. Attività divise solo da un muro. Tanto che la vittima spesso andava a ritirare i pacchi arrivati tramite il corriere e lasciati proprio al negozio vicino, visto che l’apertura del cannabis shop era solo pomeridiana, dalle 15 alle 20, tutti i giorni, come indicato da quel cartello verde che ancora è attaccato al vetro del civico 3.

“Era carinissimo, ci avevamo iniziato a chiacchierare negli ultimi periodi. Indossava sempre gli occhiali e il cappello. Ma circa tre-quattro settimane fa, nel vederlo senza occhiali, siamo rimaste colpite. Aveva un occhio nero”, proseguono le due commesse della gioielleria nel racconto. Della moglie, però, per Camilla e Anita nessuna traccia: “Mai vista, non sappiamo neanche com’è fatta”, concludono.