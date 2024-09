Delpero, da Bologna al sogno dell’Oscar

"È abbastanza straordinario che in un paese così ingiusto come il nostro, dove chi merita non viene mai premiato, il film di Maura sia stato scelto. È un bellissimo segnale". Gian Luca Farinelli ha commentato così, ieri, la notizia della candidatura italiana agli Oscar per il miglior film straniero, di Vermiglio, il film già Leone d’Argento a Venezia 2024, della regista trentina classe 1975 Maura Delpero, che ha iniziato a fare cinema proprio nella nostra città (ci arrivò nel 1994), dopo gli studi in Lettere e Filosofia e l’insegnamento. Già nel 2013, col documentario Nadea e Sveta, storia di due persone e insieme di un’intera comunità di donne moldave che vivono all’estero, Delpero (che aveva fondato in città un’associazione per l’insegnamento dell’italiano alle donne dell’Est Europa) aveva conquistato il cuore cinefilo del direttore della Cineteca che, oltre a programmare il film al Lumière, s’era impegnato a distribuirlo, sotto l’egida della Cineteca. Nel 2020 ecco il suo esordio nel mondo del lungometraggio di fiction con Maternal, film ambientato in un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, che debuttò al concorso Visioni Italiane, manifestazione da sempre fondamentale per assistere al cinema degli esordi di tanti registi che si giocano qui la prima carta. Maura Delpero, che ora vive tra Italia e Argentina, ha raccontato varie volte di aver scoperto sotto le Due Torri la passione per il cinema e di essere cresciuta "bulimicamente con i film della Cineteca di Bologna, diventando poi regista autodidatta. E proprio qui in città la regista ha trovato l’esordiente casa di produzione Cinedora che tra i suoi soci ha i bolognesi Leonardo Guerra Seràgnoli, regista di talento, e la produttrice Francesca Andreoli. "Un incontro importante" commenta Farinelli, che ricorda inoltre come la pellicola, distribuita in Italia da Lucky Red, abbia poi "il distributore americano Janus Film che portò fortuna a Sorrentino per La Grande Bellezza".

E aggiunge: "Una delle grande malattie del cinema contemporaneo è quella di fare dei film sempre più costosi, con dei budget assurdi, sono più delle imprese finanziarie che dei film d’arte e il fatto che l’Italia non scelga un film ultra costoso ma un piccolo film di una piccola produzione indipendentissima vuol dire che forse dobbiamo ricominciare a pensare in termini di piccoli film bellissimi e veri per un pubblico vero, che raccontano delle storie vere. Che sorpresa!".

Maura Delpero ha invece commentato così, rispondendo a Ciak Magazine che le chiedeva perché, secondo lei, è stato scelto Vermiglio: "È sempre molto difficile rispondere – ha dichiarato- ma direi che il film è stato particolarmente apprezzato perché ha un linguaggio cinematografico identitario, ha una postura e una grande integrità organica. L’altro motivo forse è legato all’identità italiana. È un film che può dare una prospettiva di sguardo sia al passato lontano sia a quello più recente".