Delusione Vis Persiceto. Ma l’anno è da incorniciare

Vignola

89

Vis Persiceto

78

Vignola: Cavani 3, R. Torricelli 21, Nardini, Besozzi 12, Bussoli 6, Miani 2, Cavallari 6, Cappelli 19, Fossali 12, F. Torricelli, Cavazzoli 5, Betti 3. All. Landini.

Vis Persiceto: Sighinolfi, Patrese 9, Benuzzi 2, Palmieri, Galvan 14, Francia 10, Ramini 14, Ferrari, Andreoli, Mazza 7, Rando 13, Pedretti 5. All. Sacchetti.

Arbitri: Conte e Kica.

Note: parziali 30-17; 42-36; 60-54

Sarà dunque serie C per Vignola, che fa sua la finale del girone ‘Emilia’ di Divisione Regionale 1 contro la Vis Persiceto e conquista così il quinto campionato italiano. Per i biancoblù di coach Sacchetti una stagione da riporre in cornice: 23 vittorie e 12 sconfitte. Clima a cento gradi sugli spalti del gremitissimo palasport di Savignano sul Panaro, con grande prevalenza dei vignolesi e lo spicchio della storica tifoseria Roboris sul lato persicetano. Tra le due finaliste l’inizio è roboante, con continui colpi da ambo i lati e con Cappelli che firma il 2+1 e l’entrata di forza che vale il 17-10 che sembra dare una spallata ai biancoblù di coach Sacchetti (tanti gli errori ai liberi): tripla di Torricelli, tripla di Cavani, tripla di Besozzi e Vignola solca il +14 che porta l’inerzia tutta a favore dei modenesi. Nel momento di maggiore difficoltà è Patrese a dare un po’ di ossigeno alla Vis, che chiude la prima frazione a quattro possessi (30-17).

Sempre dal numero 6 persicetano, coadiuvato da Francia, arriva il piccolo break che smorza il divario a 9 lunghezze: libero di Cavazzoli, ingresso di un super Cappelli e Vignola ritrova in men che non si dica il +12. Ma la Vis è tutto meno che fuori dal match, così in un minuto di grande intensità difensiva salgono in cattedra Mazza, Patrese e Benuzzi, che redigono il break che rammenda la sdrucitura fino al 37-36. Tripla e liberi di Fossali: si va a riposo sul 42-36. Cavallari e Torricelli riprendono il manubrio della gara a inizio ripresa, ma Ramini, Pedretti e Francia non si lasciano sopraffare e la Vis resta aggrappata a Vignola 50-45.

Con il monologo di Torricelli, l’appoggio di Cavazzoli e la tripla di Cappelli la forbice torna ad aprirsi (+15), un divario che sembra incolmabile a 5’ dalla fine. La Vis ci prova con una raffica di triple, ma il miracolo non avviene.