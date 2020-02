Porretta Terme (Bologna), 6 febbraio 2020 - Peggiora la situazione della Demm, storica azienda metalmeccanica e motoristica di Porretta Terme ora di proprieta della holding tedesca Certina. E i lavoratori, annunciano Primo Sacchetti della Fiom-Cgil e Marino Mazzini della Fim-Cisl, proclamano "lo stato di agitazione permanente fino a data da destinarsi con il blocco di ogni attività lavorativa, pretendendo che l’azienda faccia marcia indietro sulla decisione di chiudere il reparto dei trattamenti termici". Tutto ciò "in attesa dell’incontro richiesto alla Regione".

Incontro che, a stretto giro di posta, viene convocato per lunedì 10. "La Demm e i suoi lavoratori sono un grande patrimonio economico e sociale del territorio montano bolognese. Per questo ci preoccupa moltissimo la decisione dell'azienda di spegnere i forni poiché ciò significa mettere in discussione i processi produttivi”, scrive l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, che ha convocato in Regione per il prossimo lunedì 10 febbraio un tavolo istituzionale di salvaguardia occupazionale. Con la proprietà, sono stati convocati in viale Aldo Moro anche il sindaco del Comune Alto Reno Terme, la Città Metropolitana di Bologna nonché i rappresentanti regionali di Fiom-Cgil e Fim-Cisl e le rappresentanze aziendali dei lavoratori.

E il grido di allarme arriva proprio dai sindacato: Sacchetti e Mazzini denunciano "il mancato rispetto del già debole piano industriale presentato dall’Azienda al Ministero nel luglio 2018". E accusano "le scelte operate in questi mesi, da noi non condivise, che mettono definitivamente a rischio la tenuta dello stabilimento, nonché la tenuta sociale del territorio". Quel "progetto delittuoso mira a ridurre una fabbrica storica come la Demm a un piccolo reparto artigianale di ingranaggeria, privo di ogni futuro sviluppo".

In questi mesi, rivelano i due sindacalisti di Fiom e Fim "abbiamo assistito ad un preoccupante calo di fatturato e quindi ad un conseguente aumento del ricorso alla Cigs, gestita però senza un minimo di rotazione logica e umana; a una riorganizzazione interna; alla cessione di macchine ritenute dalla Direzione aziendale non più competitive; alla volontà, espressa nelle ultime ore, di chiudere il reparto dei trattamenti termici, reparto per altro ritenuto strategico e indispensabile".

Per Marta Evangelisti, consigliere Alto Reno Terme e consigliere metropolitano, "non sorprendono le poco rassicuranti notizie riguardanti le sorti della Demm ed esprimo grande solidarietà ai lavoratori. La Demm è stata venduta ad un acquirente che veniva definito “affidabile”. A distanza di pochi mesi la situazione si è rivelata subito per quella che era: zero investimenti, pochi ordinativi e produzione effettuata altrove, richieste di contributi per acquisto macchinari, mancata nomina del responsabile di stabilimento.