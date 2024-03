Demm, ricavi in flessione. Firmato lo stato di solidarietà

I rappresentanti della Fim Cisl e della Fiom Cgil hanno firmato un accordo per un anno di solidarietà alla Demm di Porretta nel comune di Alto Reno Terme. L’azienda metalmeccanica, sopravvissuta a una pesantissima crisi che nel 2017-2018 ne aveva quasi decretato la chiusura, oggi occupa 126 dipendenti in Appennino.

Dopo un 2023 chiuso con 23 milioni di ricavi, il 2024 è atteso in flessione a causa della congiuntura internazionale. Da qui la necessità di attivare una solidarietà che prevede una riduzione massima del 40per cento dell’orario di lavoro.

Per la storica realtà della montagna, che una volta era nota come ‘la Fiat dell’Appennino’, è il quattordicesimo anno di ammortizzatori sociali consecutivo. Ma i segnali positivi, rispetto agli anni più bui che avevano visto l’intero paese mobilitarsi anche con una manifestazione in piazza, non mancano.

"Sono state acquisite due aziende, a Pistoia e a Reggio - spiega Primo Sacchetti, della Fiom Cgil, che da anni segue la Demm con Marino Mazzini della Cisl - Siamo di fronte a un’azienda che ha continuato a fare investimenti, ne è previsto un altro da 1,5 milioni per due macchinari. Non c’è un disimpegno".

Anche una delle storiche vulnerabilità della Demm, cioè la dipendenza da Cnh come principale cliente, sta venendo affrontata, con un lavoro di diversificazione che coinvolge pure le lavorazioni: non più solo le ingranaggerie, ma anche i riduttori per le bielle.