Democrazia alimentare, ecco il tavolo

Riconoscere un diritto all’alimentazione, pensare al cibo come un bene comune di immenso valore, garantire un accesso universale e sicuro al cibo sano: questi sono solo alcuni degli obiettivi posti nel documento della Politica alimentare urbana e metropolitana (Paum), già approvato dalla Giunta comunale lo scorso luglio e ieri anche dalla giunta metropolitana. A questo seguirà un bando, che verrà pubblicato online il 5 marzo, con l’obiettivo di costituire il ‘Tavolo per la democrazia alimentare’, uno spazio volto al confronto tra Comune e Città metropolitana e i soggetti collettivi del settore: potranno infatti aderire all’avviso pubblico imprese, organizzazioni del terzo settore, associazioni in rappresentanza del mondo agricolo, ma anche imprese della ristorazione e referenti delle commissioni mensa. "L’idea è creare un tavolo politico di confronto. Se è vero che la gestione della politica alimentare è regionale, ci sono tante azioni che i comuni mettono in campo, dalla gestione delle mense scolastiche alla promozione di uno stile di vita sano", commenta l’assessore all’agricoltura Daniele Ara, che poi si esprime anche sulla recente protesta degli agricoltori: "Capisco che stiano vivendo un forte disagio, ma ritengo scorretto esprimere dissenso solo nei confronti della Ue, che negli anni ha speso moltissimo per l’agricoltura, tenendo in conto anche il suo forte valore sociale", afferma l’assessore.

Gli obiettivi e le idee raccolte nel ‘Tavolo’ verranno tradotte in un manifesto di democrazia alimentare: "In questo modo costruiamo un percorso dal basso coinvolgendo tutti i portatori di interesse, e poniamo l’accento sul diritto al cibo, il cosiddetto ‘ius cibi’", conclude Andrea Segrè (nella foto), consigliere del sindaco per le politiche alimentari urbane e metropolitane.

Alice Pavarotti