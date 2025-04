Democrazia e Costituzione . Un pannello per la giustizia

Nell’ambito delle ore di educazione civica e del progetto ’Diffusione ella cultura e della legalità’ – proposto dalla professoressa Franca Martinelli, assessora alle Politiche Scolastiche – la nostra classe ha deciso di partecipare al concorso ’La pace è un bene prezioso: il ruolo delle vittime del dovere nella difesa dei valori civili e democratici’. L’iniziativa ci ha permesso di riflettere sull’importanza di una cultura di pace a partire dai banchi di scuola, ma soprattutto di affrontare temi come l’impegno, l’onore, il dovere e il sacrificio. Molto spesso si rischia di affrontare questi argomenti in modo astratto e teorico, ma questa volta abbiamo voluto parlare di chi si è fatto promotore di pace, ha dato la vita per i suoi ideali democratici, e di chi si è speso per difendere valori civili e diritti umani troppo spesso negati.

Le vittime del dovere e della Costituzione sono eroi spesso sconosciuti, il cui sacrificio passa inosservato. Uomini e donne che, con coraggio e determinazione, hanno messo il bene degli altri prima della propria sicurezza, senza chiedere riconoscimenti o fama. Silenziosamente, hanno difeso i valori fondamentali della nostra società: giustizia, libertà e uguaglianza. Si tratta di forze dell’ordine, medici, infermieri, persone comuni; questi martiri spesso non indossano medaglie scintillanti, ma sono i pilastri su cui si regge la nostra democrazia. Ricordarli è un atto di rispetto, di gratitudine e di memoria per tutto ciò che ci hanno donato. Per questo motivo abbiamo realizzato un pannello decorativo, intitolato ’Colori e volti di pace’, frutto del lavoro dell’intera classe che rende omaggio alle vittime del dovere e rappresenta la nostra idea di pace attraverso simboli ed immagini: una strada colorata piena di bambini che sognano un mondo migliore, il simbolo della Repubblica italiana circondato dai colori della pace, una colomba, i papaveri rossi simbolo del sacrificio, un carabiniere, un medico, i cappelli che rappresentano tutte le forze dell’ordine ecc.

Queste immagini sono circondate da una cornice costituita dalle parole dell’articolo 11 della Costituzione. Il nostro lavoro è piaciuto alla commissione esaminatrice del Concorso e, per questo, abbiamo ricevuto una menzione d’onore presso la Camera dei Deputati a Roma, dove, con nostra grande soddisfazione, siamo stati premiati alla presenza di alte onorificenze istituzionali.

Classe 2E: Vittoria, Iris, Cristian, Lisa, Federica, Alessandro, Mina, Simone, Angela, Diego, Daniele M, Alice, Andes, Lorenzo, Logan, Daniele S, Ervina, Mirco, Tomaso. Docenti Bottazzi, De Virgilio, Gironi, Miceli, Educatrice Lesi.