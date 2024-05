’Demolition Party’ per dire addio

La fine è arrivata. Ad un anno dall’annuncio, con dodici mesi di proroghe, il Mercato Sonato di via Tartini sarà abbattuto. Sede dell’Orchestra Senzaspine, ha visto nove anni di musica, incontri, lezioni, e feste. L’ex mercato rionale di 500 metri quadrati, in pesante degrado, venne riqualificato dall’orchestra sinfonica e trasformato in un luogo di cultura riconosciuto a livello nazionale: ora chiude i battenti. Lo ha deciso il Comune, che intende abbattere la struttura per farne una nuova. Non ci sono notizie su una nuova casa per l’Orchestra Senzaspine e per le tantissime iniziative esistenti (il circolo Arci ha 10mila soci) durante i due anni o più previsti per il cantiere, e ammesso che poi il Mercato Sonato possa tornare nella sua casa storica. "Siamo tristi ma fiduciosi – scrivono – che il Comune sia consapevole di quello che abbiamo costruito negli anni".

Per salutare tutti però il Mercato Sonato mette in campo ’Demolition Party’: quattro giorni di festa, musica e socialità da giovedì 30 maggio al 2 giugno. Dal tango alla milonga, dai Rumba de Bodas alla pizza, dai mercatini alla musica Senzaspine. Da non perdere.