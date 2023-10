"Denatalità in frenata, ora stiamo risalendo"

"L’Italia è il paese che nell’Unione Europea rischia di essere tra nemmeno troppi anni il primo paese, se non ci sarà una curva demografica che si corregge in ascesa e un arrivo robusto di immigrati regolari ogni anno, con più pensionati che lavoratori attivi". Queste le parole del presidente di Regione Stefano Bonaccini all’apertura della tre giorni degli Stati Generali per l’infanzia e l’adolescenza in Mediateca a San Lazzaro: 50 ospiti, i cui interventi rappresenteranno un’analisi e un confronto su come costruire una società in cui bambini e ragazzi possano vivere felici, lungo tre percorsi tematici: ‘genitorialità’, ‘infanzia’ e ‘adolescenza’.

Il presidente ha, poi, aggiunto: "Un evento come questo (gratuito e aperto al pubblico, organizzati dal Comune in partnership con Nomisma e con il patrocinio della e della Città Metropolitana di Bologna, ndr) è la dimostrazione di come su questo fronte gli enti debbano lavorare insieme per il nostro tessuto societario. La Regione lo sta già facendo con manovre quali l’asilo nido gratuito per le famiglie che vivono in montagna e nelle aree interne e con la conferma, per il quinto anno consecutivo, della misura che ha consentito una drastica riduzione delle tariffe per la maggior parte dei nuclei familiari in tutto il resto del territorio emiliano-romagnolo. Nell’ultimo decennio la frequenza agli asili nido dei bambini 0-3 (sul totale dei bambini residenti) è passata dal 29,3% dell’anno 20122013 al 39,4% del 2022-2023".

Sul palco c’erano anche Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro, Matteo Lepore sindaco della Città Metropolitana di Bologna e Mario Cucinella, l’archistar che ha tenuto una lectio brevis sui ‘Luoghi della formazione’ e la loro importanza.

"Appena eletta, nel 2014, - ha detto la Conti – ho studiato i dati statistici: all’epoca avevamo una curva dell’invecchiamento preoccupante con un tasso di anzianità del 210 per cento. Se non si invertiva la tendenza avremmo potuto avere ricadute già nei prossimi 1015 anni così ho iniziato a liberare risorse da destinare al welfare per l’infanzia, i genitori e le donne, grazie al recupero dell’evasione fiscale e alla riduzione degli sprechi. In questi anni la curva negativa si è fermata e ora stiamo risalendo" ha dichiarato la prima cittadina.

La parola è poi passata al sindaco Lepore: "È un bene che gli Stati Generali siano dedicati non solo all’infanzia ma anche all’adolescenza. Dopo la pandemia i rapporti e la socialità si sono incrinati, come denotano preoccupanti fenomeni di bullismo, e andare nelle scuole significa sentirsi dire che i problemi sono soprattutto nel rapporto con gli adulti. Perché spesso i giovani hanno paura degli adulti oggi, fuggono dagli adulti e vogliono stare tra di loro. Questo ci deve far interrogare non solo come politici, ma anche come cittadini e istituzioni. E questi incontri acquistano ancora più valore perché hanno questo obiettivo".

Zoe Pederzini