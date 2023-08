Dengue a Bologna, un caso al Savena: scatta la profilassi

Bologna, 11 agosto 2023 – Dopo il West Nile a Medicina, a Bologna la Dengue avanza. Proprio questa mattina è stato rilevato un caso importato, nel quartiere Savena. Sono già state attivate le misure di profilassi: disinfestazione diurna, come da specifico protocollo regionale, nell'area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l'insorgenza di eventuali casi secondari.

Disinfestazione, quali sono le vie interessate

Saranno interessate dalle misure di profilassi: largo Brescia, piazza Belluno, il giardino Arpad Weisz e le vie Feltre, Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Lombardia, Romagna, Tagliamento, Alba, Bellaria, Umbria, Tagliamento, Lazio, Abruzzo, Mincio, Piemonte, Cagliari.

Cosa possono fare i cittadini, la prevenzione

Il Comune chiede quindi ai residenti ai residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti nei cortili privati; di svuotare i ristagni d'acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, a partire da questa notte fino al 14 agosto.

Caso sospetto a Borgo Panigale

Un altro caso sospetto di Dengue è stato segnalato stamattina nel quartiere Borgo Panigale-Reno e come da protocollo è stata firmata una seconda ordinanza per attivare le misure di profilassi. In seguito alle analisi svolte da Ausl, questo caso non è stato confermato, quindi non si procederà alla disinfestazione dell'area