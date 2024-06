Nessun caso di Dengue a Bologna: sospese le misure di profilassi notturne

Bologna, 19 giugno 2024 – Novità sulla sospetta diffusione del virus Dengue rilevata nella notte tra il 18 e il 19 giugno in zona Massarenti, a Bologna.

Il Comune ha comunicato che l’esito delle indagini sanitarie si è rivelato negativo. Il protocollo regionale che prevede “misure di profilassi notturne a maggiore impatto ambientale” è sospeso, mentre proseguono alcuni interventi diurni con soli larvicidi biologici.

Le vie interessate sono via Albertoni, via Libia, via Bentivogli, via Massarenti, via Palagi, via Vizzani e via Garzoni.

L’allarme per la presenza del Dengue nella prima periferia cittadina rientra, almeno per il momento.