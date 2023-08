Dengue: ancora un caso a Bologna, stavolta in pieno centro

Bologna, 22 agosto 2023 – Un altro caso di dengue a Bologna, questa volta in pieno centro. Come per i malati trovati al Savena e nella zona della Lunetta Gamberini, si tratta di persone che hanno contratto la patologia all’estero. Ora però si tratta di evitare che, punti dalle zanzare nostrane, possano diffondere il virus in città.

Dove

Per questo, il Comune ha disposto una disinfestazione delle zanzare nella zona dove abita la persona risultata positiva: è già in corso la disinfestazione diurna nella zona di trattamento, a cavallo tra i la zona Saragozza e al quartiere Santo Stefano: via Quattro Novembre, via Marescalchi, vicolo Spirito Santo, via D’Azeglio, Piazza Galileo Galilei, via Volto Santo, via Degli Agresti, vicolo Sant’Arcangelo, via Santa Margherita, via Val D’Aposa, piazza Roosevelt, via Giacomo Venezian e piazza De’ Celestini.

Cosa fare

A residenti e commercianti della zona, il Comune chiede di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti nei cortili privati. E’ molto importante anche svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, a partire da questa notte fino al 25 agosto. In caso di pioggia e vento l'intervento verrà posticipato.

Inoltre, il Comune ricorda che i trattamenti periodici contro la zanzara tigre sono obbligatori anche per i privati, proprio per evitare il proliferare della zanzara.

Cos’è la dengue

La dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori.