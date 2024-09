Dengue, altro caso a Casalecchio (Bologna): dove è la disinfestazione

Casalecchio di Reno (Bologna), 24 settembre 2024 – Una persona rientrata da poco a Casalecchio da un Paese dove il dengue è una malattia endemica è risultato positivo al virus. Lo comunica il Comune di Casalecchio (pochi giorni dopo l’ennesimo caso a Bologna) che ha attivato la disinfestazione straordinaria delle zanzare (che sono gli unici vettori questa malattia) da questa notte.

Dengue: cos’è e quali sono i sintomi

La zona della disinfestazione

Sarà trattata la zona dove ha sostato la persona malata, in via Masetti e via Brigata Bolero. La zona di trattamento include le abitazioni nel raggio di 100 metri attorno alle vie interessate che stanno ricevendo un volantino informativo (compreso il Parco Cave e gli Orti comunali di via Masetti).

Cosa devono fare i residenti

“Si chiede a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree – si raccomanda il Comune –: di svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione adulticidi in aree stradali pubbliche, a partire da questa notte fino a giovedì 26 settembre. In caso di pioggia e vento l'intervento verrà posticipato”.

Il Comune chiede la collaborazione dei privati anche “trattare con specifici prodotti larvicidi i pozzetti e i tombini di raccolta delle acque piovane, eliminando l’acqua dai sottovasi e non vengano lasciati secchi o contenitori con l’apertura rivolta verso l’alto, evitando in questo modo ristagni idrici che possono essere oggetto di sviluppo larvale della zanzara tigre”.

Cos’è la dengue e come si trasmette

La dengue è una malattia infettiva che non si trasmette da uomo a uomo (il contagio avviene soltanto tramite la puntura di una zanzara che abbia punto un individuo infetto) normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori.

A chi telefonare per avere altre informazioni

Per maggiori informazioni, il Comune di Casalecchio invita a contattare l’impresa incaricata della disinfestazione, la Biblion (per informazioni relative a tempi di trattamento) al numero 800110601. Per informazioni di carattere sanitario, si può chiamare il call center del Servizio sanitario regionale: 800033033. Infine, si possono chiedere delicidazioni al servizio ambiente del Comune al numero 051598273 (int. 4).