Dengue a Castenaso (Bologna), via alla disinfestazione anche porta a porta: le vie interessate

Castenaso (Bologna), 2 settembre 2024 - La Dengue è arrivata anche nelle campagne della Bassa bolognese, a Castenaso. A contrarre il virus all’estero una 40enne domiciliata nel paese. Tornata dalle vacanze ha avuto alcuni sintomi, per fortuna non gravi. Da qui la necessità di disinfestazione e trattamenti specifici.

A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale: “Informiamo i residenti delle vie Fermi, Atria, Da Vinci e Corso Aldo Moro che in conformità con le disposizioni dell'Azienda Sanitaria Locale e della Regione Emilia Romagna in materia di lotta alla zanzara, a seguito della segnalazione di un caso di Dengue importato nel territorio di Castenaso, verrà attuato un protocollo straordinario per la lotta alla zanzara attraverso i seguenti trattamenti: trattamento adulticida nella notte tra il 2 e il 3 settembre e il 3 e il 4 settembre, dalle ore 00:00 alle ore 6 nelle aree pubbliche delle seguenti strade. Corso Aldo Moro; via Enrico Fermi; via Rita Atria.

Trattamenti adulticidi e larvicidi porta a porta nella giornata del 2 settembre dalle 7:30 in avanti nei seguenti civici: Corso Aldo Moro n. 26, 28, 30 e 32; via Enrico Fermi n. da 1 a 48 e 50, 52, 54 e 56; via Leonardo da Vinci n. 5; via Rita Atria n. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9.

Indicazioni importanti: prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico, proteggere ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) degli animali domestici con teli di plastica. Durante il trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso anche gli animali domestici.

Dopo il trattamento si consiglia di aspettare 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; lavare con guanti monouso mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Fin da subito è bene svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali”.