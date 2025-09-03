Caso di Dengue a Bologna, disinfestazione nel quartiere Santo Stefano: ecco dove

Bologna, 3 settembre 2025 – Torna la preoccupazione per la Dengue dopo i casi segnalati nelle scorse settimane nella Bassa. Il virus è stato isolato proprio nel cuore della città, nel quartiere Santo Stefano. Un’area densamente abitata.

La disinfestazione di un'area per prevenire la diffusione della Dengue

Proprio per questo il Comune ha deciso di entrare immediatamente in azione, rassicurando comunque i residenti. “La dengue è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori – si legge infatti in una nota dell’Amministrazione – . Saranno subito attivate le misure di profilassi, che prevedono trattamenti di disinfestazione, sia in area pubblica che nei cortili privati, come da specifico protocollo regionale, nell’area circostante l’abitazione e nella zona attorno al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Orsola, dove ha sostato questa persona, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari”.

La task force

Sono state attivate le misure di profilassi in area pubblica con adulticidi. La zona di trattamento include le abitazioni nelle vie Ruggi, Monti, Sarti, Albini, Bassi Veratti e nelle vie Albertoni, Mazzini e Primodì, nel raggio di 100 metri attorno all’abitazione e al Pronto Soccorso e si chiede a tutti i residenti nelle due aree, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree di permettere l’accesso nei cortili privati o condominiali agli addetti alla disinfestazione, per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti (gli operatori incaricati, salvo rari casi, non devono entrare negli appartamenti).

Il Comune invita anche a “svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; ma anche a chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione adulticidi in aree stradali pubbliche, a partire da questa notte fino alla notte del 6 settembre”. In caso di pioggia e vento l'intervento verrà posticipato.

Tali situazioni di criticità non possono che confermare “la particolare attenzione del Comune sul tema della lotta alla zanzara tigre”: i trattamenti periodici di prevenzione al fine di evitare il proliferare della zanzara sono obbligatori per tutti i proprietari o conduttori di aree e terreni ai sensi dell'articolo148 del vigente Regolamento comunale di igiene nel periodo aprile - ottobre e, nel caso di aree pubbliche come parchi, strade, edifici di proprietà sono eseguiti a cura dell'amministrazione comunale.

È indispensabile che i soggetti privati provvedano a trattare con specifici prodotti larvicidi i pozzetti e i tombini di raccolta delle acque piovane, eliminino l’acqua dai sottovasi e non vengano lasciati secchi o contenitori con l’apertura rivolta verso l’alto, evitando in questo modo il ristagni idrici che possono essere oggetto di sviluppo larvale della zanzara tigre. Per maggiori informazioni Impresa incaricata Biblion (per informazioni relative a tempi di trattamento): 800 110 601. Call center del Servizio sanitario regionale: 800 033 033 (per informazioni di carattere sanitario).