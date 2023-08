Dengue, ricovero al Sant’Orsola "Caso importato, al via la profilassi"

Un ricovero per Dengue al Sant’Orsola. "La persona si era presentata al Pronto soccorso del Policlinico di ritorno da un viaggio all’estero e poi è stata ricoverata in Malattie infettive per tenere sotto controllo l’andamento della malattia, ma non ci sono problemi particolari", precisa Davide Resi, direttore dell’unità operativa complessa Prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive dell’Ausl.

Si tratta, quindi, di un caso importato di Dengue, rilevato ieri nel quartiere Savena. Già nel pomeriggio, rende noto il Comune, impegnato nella lotta alla zanzara tigre, è stata attivata la profilassi: la disinfestazione diurna nell’area circostante la casa della persona colpita, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari.

La zona di trattamento comprende largo Brescia, piazza Belluno, il giardino Arpad Weisz e le vie Feltre, Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Lombardia, Romagna, Tagliamento, Alba, Bellaria, Umbria, Tagliamento, Lazio, Abruzzo, Mincio, Piemonte, Cagliari.

La Dengue, in genere, ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. Il Comune chiede ai residenti ai residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti nei cortili privati; di svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali, dalla notte appena trascorsa a lunedì.

Un altro caso sospetto di Dengue era stato segnalato nel quartiere Borgo Panigale-Reno, ma in seguito alle analisi svolte dall’Ausl, non è stato confermato e quindi l’area non è stata disinfestata.

Donatella Barbetta