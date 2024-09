Dengue, terzo caso in pochi giorni a Bologna: disinfestazione nell’area del Pronto soccorso del Sant’Orsola

Bologna, 13 settembre 2024 – Disinfestazione al via questa notte nella zona attorno al Pronto soccorso del Sant’Orsola per prevenire l’insorgenza di altri casi di Dengue. A comunicarlo è il Comune di Bologna che ha attivato le misure di profilassi dopo il caso di Dengue (malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi) rilevato nell’area metropolitana bolognese.

Dengue a Bologna, secondo caso in pochi giorni. Via alla profilassi e disinfestazione nell'area del Pronto soccorso del Sant'Orsola

Dopo il caso di Sasso Marconi e di via Borgonuovo salgono quindi a tre i casi di Dengue registrati solo negli ultimissimi giorni a Bologna e provincia.

Questa notte verranno quindi attivate le misure di profilassi in area pubblica nella zona dove ha sostato la persona colpita attorno al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola. La zona di trattamento include le abitazioni nel raggio di 100 metri attorno al Ps e si chiede a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree: di svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione adulticidi in aree stradali pubbliche, a partire da questa notte fino al 15 settembre. In caso di pioggia e vento l'intervento verrà posticipato.