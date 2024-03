’Dentro’ Gazzelle: "Canto l’amore e la nostalgia"

Che rumore fa la felicità? Non chiedetelo a lui. "Da ipersensibile mi rendo conto che non ci sono troppi motivi per essere ottimista" assicura Gazzelle. "A me non manca niente, ho una casa, una ragazza, una famiglia, degli amici, ma felice felice... boh". Ed è su quei "boh" che il cherofobico romano, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, costruisce lo show (tutto da cantare) con cui domani affronta per la prima volta il popolo dell’Unipol Arena. "Nelle mie canzoni tento di sdrammatizzare, mi piace far diventare leggeri sentimenti che per me sono anche pesanti" dice. "Nella Tutto qui che ho portato a Sanremo, ad esempio, parlo d’amore, ma anche di amore per l’amore. Una lettura del testo tra le righe tira fuori un sacco di drammi e di nostalgie: per il passato e la vita di altri che avrei voluto vivere. Un pezzo, insomma, che ascolti senza piangere, ma, magari, con gli occhi un po’ lucidi". L’esperienza in Riviera non è stata accompagnata dalla pubblicazione di un nuovo album, quindi, il repertorio dell’appuntamento a Casalecchio è grossomodo lo stesso del concerto all’Olimpico di Roma dello scorso giugno in bilico tra Meglio così e Punk, Fottuta canzone e Tutta la vita, senza tralasciare un’ampia parentesi dedicata all’ultimo album Dentro, uscito la primavera scorsa.

"Lo considero un disco che scende nelle mie profondità" assicura il sognatore senza illusioni della canzone italiana, 34 anni. "C’è una parte di me molto propensa alla malinconia e in generale alle sfumature di tutte le emozioni che esistono, così Dentro è sostanzialmente un disco di domande: non sono più un ragazzino, ma non mi sento neppure un adulto. Cambiano i pensieri e le priorità. Comincio a conoscermi meglio, mi chiedo cosa conti davvero nella vita e, visto che è limitata, se la sto sprecando o la sto vivendo al massimo". Non si sente immunizzato dalla nostalgia e lo ammette. "Nostalgia per altri luoghi, per altri tempi, per le vite che non ho vissuto, anche se, più del passato, mi incuriosisce il futuro. Oddio, tornare però nel 1994 a vivermi gli Oasis, i Nirvana, e tanta altra musica di quei tempi senza ansie e senza social non sarebbe poi malissimo". C’è da dire che per un introverso come Flavio-Gazzelle, perennemente nascosto dietro ai suoi occhiali da sole, il Festival ha rappresentato una specie di terapia d’urto. Affrontata per sorprendere. E sorprendersi. "Anche se la prima cosa che ho pensato salendo sul palco dell’Ariston è stata ‘scappo’, oggi posso dirmi molto soddisfatto dell’esperienza" assicura col pensiero ad un undicesimo posto niente affatto scontato. "Non nutrivo grandi aspettative. Sono andato in Riviera per vivere un’esperienza di vita e allargare il mio pubblico. Penso, infatti, di fare una musica più trasversale e ‘pop’ di quanto non lo sia stata fino ad oggi. Fra l’altro quello è un palco affascinante, dove sono passati tanti artisti: da Vasco Rossi a Rino Gaetano, da Lucio Dalla a Sergio Endrigo e Luigi Tenco".