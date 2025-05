Dentro la Chiusa, una visita speciale

Giornata di apertura, sabato prossimo alla Chiusa di Casalecchio dove su iniziativa dei Canali di Bologna è in programma Effetto Blu: eventi culturali e divulgativi dedicata alla valorizzazione della Chiusa e del Canale di Reno, luoghi simbolici del patrimonio storico-idraulico del territorio bolognese normalmente non accessibili al pubblico. Così per l’intera giornata, dalle 11 alle 21, è possibile prenotarsi per visitare il luogo dove sono previste visite guidate, bike tour tematici, spettacoli per famiglie, laboratori creativi, momenti conviviali e un aperitivo al tramonto con musica dal vivo. La Chiusa di Casalecchio, in particolare, è la più antica opera idraulica tuttora in uso in Europa, riconosciuta dall’Unesco come "patrimonio messaggero di una cultura di pace", e verrà illustrata dalle guide che si alterneranno sul posto tra la Chiusa, la Casa dei ghiacci e la Casa delle acque. Info su prenotazioni@canalidibologna.it.