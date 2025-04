Dentro la guerra civile ’Paura dell’alba’ di Masi

A metà strada tra documentario e finzione, Paura dell’Alba diretto dal regista bolognese Enrico Masi che l’ha scritto con Pier Giorgio Ardeni (la produzione è di Caucaso), fonde ricostruzione storica e narrazione cinematografica per offrire uno sguardo autentico sulla drammatica complessità della Resistenza. Verrà presentato oggi alle 13 al Modernissimo. Il film si ispira a fatti reali accaduti nel modenese, con un linguaggio che alterna materiali d’archivio, testimonianza e sequenze girate.

Masi, come ha raccontato la Resistenza che ha anche una vicinanza con la sua famiglia?

"Dopo una serie di film in tutto il mondo, a 42 anni ho capito che i discorsi fatti per decenni con mio nonno Gino Bonfiglioli, classe 1926, sulla Linea Gotica e il sistema appenninico che noi viviamo da vicino in quanto emiliani, era una delle storie più importanti da raccontare e sono felice di aver preso questo tempo. Sono arrivato alla Resistenza che per noi è qualcosa di molto intimo con la maturità che ho raggiunto".

Come entra suo nonno nel film?

"Non è presente con voce o immagini perché è una persona riservata, ma c’è a livello di soggetto, perché nasce da lui. Non da una ispirazione, bensì da un dialogo sistematico. Io vivo in un appartamento sotto di lui e tutte le volte che sono a Bologna, passiamo il tempo assieme a progettare i film di Caucaso".

Che film ha voluto fare?

"Con i miei colleghi abbiamo voluto affrontare un film d’azione, con grandi ispirazioni, da Rosi a Losey, per fare un film di battaglia in campo aperto e cimentarci quasi col cinema d’avventura e siamo andati oltre la fiction verso la coreografia. In molti hanno parlato di questa messa in scena vicina alla performance anche in ottica rituale, perché mettere in scena morte, agguati e fuga, con le oltre 50 persone che erano in scena, girando in 35 millimetri. Abbiamo respirato insieme su questi appennini, dove nel 2024 si ricordavano gli 80 anni di quei fatti accaduti nell’estate del 1944. Nello Pini, comandante noto per la sua durezza, decide di fucilare un gruppo di fascisti disertori arresi e una staffetta partigiana che li accompagna con una missiva perché non si fida di loro. Dopo l’accaduto, il CLN decise di fucilare Nello e la sua banda. Abbiamo visto la cosa come un evento shakespeariano, non volevamo parlare di Resistenza in un modo nuovo, ma parlare della guerra civile e delle sue contraddizioni, perché parliamo di italiani che uccidono italiani. Qualcuno ha detto che il nostro è forse il primo film dove dei partigiani uccidono dei partigiani".

Benedetta Cucci