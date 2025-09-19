Dentro le storie del Mediterraneo. Mostre e concerti a Villa Smeraldi

Dal 22 al 28 settembre, Bentivoglio, con la collaborazione dell’associazione A Tarari Tararera, presenta la prima edizione del Festival Mediterraneo in Movimento: rotte creative tra Italia e Tunisia. Un’iniziativa che si propone di restituire al Mediterraneo la sua dimensione più autentica: quella di un crocevia di storie, identità e immaginari, in cui l’arte, la memoria, la tecnologia e la partecipazione sociale si intrecciano per costruire nuove narrazioni condivise. Attraverso un ricco programma di mostre, laboratori partecipativi, performance, proiezioni, concerti e momenti di confronto pubblico, questo progetto si propone di tracciare nuove rotte che superino la semplice geografia, per navigare tra culture e identità. A Bentivoglio, il cuore pulsante della manifestazione sarà Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina, che ospiterà la mostra ’Terre di mito: tra antiche radici e nuove risonanze’ degli artisti Aymen Mbarki e Daniele Durante. La biblioteca comunale ’Remo Dotti’ accoglierà la mostra fotografica ’Tra me e te il Mediterraneo’ di Khaled Bahar. Si alterneranno laboratori creativi nelle scuole, come ’Se vuoi sparare’, introduzione al cinema d’animazione a cura di Ahmed Ben Nessib nella scuola secondaria Ungaretti, e ’Un mare di parole’, percorso poetico e combinatorio ideato da Calogero Tornese, che coinvolgerà bambini della primaria di San Marino. Il laboratorio sarà proposto anche al pubblico adulto nella biblioteca con l’incontro ’Il Mediterraneo in 6 parole: rotte combinatorie di un mare di storie’. Le attività proseguiranno con la performance corale ’Circle Singing – Il canto che unisce’, a cura di Giulia Matteucci nel parco di Villa Smeraldi, la proiezione del film ’Sulla Terra Leggeri’ con la regista Sara Fgaier, che accompagnerà il pubblico in un racconto poetico e denso di memoria. Sabato 27 settembre sarà una festa diffusa con assaggi di cucina emiliana e tunisina.

z. p.