Denunce all’Università. Gli attivisti rilanciano:: "Occupiamo ancora"

"Gli studenti qui non fanno un passo indietro, anzi ne fanno cento avanti: vi cacceremo via, se non sarete disposti ad ascoltare le richieste studentesche". Gli universitari, con a capo il collettivo Cambiare Rotta, non si lasciano ’intimorire’ dalla denuncia depositato dall’ateneo e dal rettore Giovanni Molari per l’occupazione permanente, a sostegno della Flotilla e del popolo palestinese, ancora in corso al dipartimento di Fisica, in via Irnerio. Nessuna intenzione "di interrompere l’occupazione", che va avanti dalla mattina successiva all’attacco alla Flotilla, "e rivendichiamo la rottura degli accordi del nostro dipartimento e dell’Università con le aziende israeliane – spiega al microfono Giovanni Santaniello, rappresentante degli studenti al consiglio di dipartimento, presente in conferenza stampa ieri mattina –. Continueremo a occupare almeno fino al 10 ottobre, quando ci sarà il consiglio di dipartimento in cui presenteremo una mozione firmata da vari rappresentanti degli studenti, per chiedere la recessione totale degli accordi con le aziende belliche e con le università israeliane, visto che l’Alma Mater ha diversi progetti in essere".

Per Leili Hizam, rappresentante in consiglio studentesco, "se l’ateneo non rompe con Israele, non è degna dei suoi studenti".

Insomma, la richiesta degli studenti, che hanno visto la loro mozione bocciata dal Senato accademico lo scorso 23 settembre, non cambia antifona: "Chiediamo che l’ateneo e il dipartimento interrompano gli accordi e fino a quel momento noi staremo qui". Nessuna paura per la decisione del rettore di mantenere una linea dura: "Abbiamo saputo – continua – che il direttore del nostro dipartimento ha mandato delle mail ai professori, annunciando le denunce per chi ha occupato, con l’accusa di interruzione di pubblico servizio".

Ma per l’Alma Mater, la denuncia è un atto dovuto: "L’ateneo non ha mai rinunciato né rinuncerà a dialogare con gli studenti che vogliono esercitare un legittimo diritto di critica e dissenso – fanno sapere da Palazzo Poggi –, purché il dialogo si svolga in un clima di rispetto reciproco". Infatti, "le costanti e fruttuose interlocuzioni di questi giorni hanno consentito la regolare ripresa delle attività istituzionali in tutti gli edifici, con l’eccezione della sede di via Irnerio 46". Fisica, appunto.

"Il protrarsi dell’occupazione sta determinando la sospensione delle attività didattiche per oltre 1.600 studenti al giorno, l’impossibilità di accesso a laboratori e uffici da parte del personale e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, in totale più di 230 persone, e forti criticità nella gestione della sicurezza in ambienti che ospitano materiali sensibili". Dunque "la segnalazione alle autorità competenti costituisce un atto dovuto e previsto dall’ordinamento, volto a garantire la sicurezza delle persone e la continuità del servizio pubblico universitario".

Mariateresa Mastromarino