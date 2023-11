"Denunce inascoltate sulla casa di riposo"

"Le denunce sono state fatte, da me in primis, ma che io sappia nessuno dell’amministrazione ha verificato né è intervenuto. Ora chiedo, dunque, una commissione urgente". Sono queste le parole del consigliere di opposizione di ‘Alternativa per Granarolo’ Pino Minissale in merito alla situazione degli ospiti nella Casa di Riposo per Anziani di Granarolo su via san Donato. Va ricordato che la struttura, ex Cadiai, è passata in gestione ad Asp Pianura Est da inizio anno, passaggio su cui Minissale già espresse la propria contrarietà. Ora, però, sotto la lente dell’opposizione, ma anche di alcuni parenti di ospiti della struttura, ci sarebbe la gestione degli anziani: "Non consona e da verificare" stando a Minissale.

"Dall’arrivo della nuova gestione, come da me denunciato ai carabinieri ad agosto, alcuni parenti mi hanno rappresentato una carenza di cure nei confronti dei ricoverati – dichiara il consigliere –. Le segnalazioni che mi sono giunte sono state varie: dalle più basiche, come il fatto che la dieta non sia sempre adatta ai pazienti, alle più gravi come il fatto che una parente abbia notato ferite o abrasioni il cui motivo non è stato comunicato e per cui la donna ha personalmente sporto denuncia e, spesso, trasferito la parente anziana in altra struttura. Come consigliere, ma soprattutto come presidente della Commissione Sicurezza, credo sia stato mio dovere rivolgermi alle forze dell’ordine chiedendo che vengano verificate le condizioni reali del trattamento riservato agli ospiti, nella speranza ovviamente si tratti di falsi allarmi. Credo, però, che ci debba essere anche più attenzione da parte dell’amministrazione, motivo per cui ho chiesto una commissione: voglio avere chiarimenti su quanto accaduto ai degenti, inoltre vorrei si programmasse un sistema di monitoraggio, ma, in primis, vorrei sapere perché due operatori sono stati trasferiti in altra struttura dal giorno alla notte".

A replicare è il sindaco Alessandro Ricci: "Non siamo a conoscenza di denunce o esposti e non ci risultano indagini in corso che abbiano coinvolto o coinvolgano personale dell’Asp. Ci sono stati due situazioni che hanno coinvolto degli ospiti, ma sono state risolte d’intesa con i famigliari. Gli ospiti sono seguiti dallo staff che sta gestendo la struttura e i famigliari sono costantemente coinvolti. Gli avvicendamenti nella conduzione della gestione e del coordinamento sono conseguenza di una richiesta del personale di essere trasferito ad altra struttura ed è normale riorganizzazione dopo la prima fase di gestione della struttura".

Zoe Pederzini