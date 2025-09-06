Denuncia Aduc: "Passeggera bullizzata"

Giovane ’bullizzata’, fino alle lacrime, da un controllore a bordo di un bus. A denunciarlo è l’associazione dei consumatori Aduc, che ha presentato una segnalazione a Tper per un episodio accaduto sulla linea 20 la mattina di giovedì. I modi usati dal controllore "destano preoccupazione". Nel dettaglio, Aduc spiega che una giovane sale sul bus con un trolley, che sistema e blocca per evitare disagi. Alla fermata successiva, poco distante, salgono due controllori. La ragazza non aveva ancora fatto in tempo a fare il biglietto e stava in quel momento pagando con il cellulare. Uno dei due controllori però "l’ha presa immediatamente di mira – riferisce Aduc – ignorando gli altri". La ragazza ha provato a spiegare la situazione, "ma il controllore è stato minacciosamente: lei è scoppiata in lacrime, mentre le veniva negato di poter argomentare a sua difesa, malgrado l’intervento di alcuni presenti che hanno cercato di sostenere le sue ragioni". Sul bus, anche un avvocato delegato Aduc, Marco Solferini, che è intervenuto a difesa della ragazza, "scossa e impaurita, "soverchiata da un atteggiamento troppo intransigente e saccente da parte del controllore nel volerla multare colpevolizzandola". Nel diverbio tra i due, il controllore ha anche "coperto il tesserino". Tper fa sapere che l’azienda sta seguendo l’iter di riscontro dei fatti seguendo le regole esistenti. È stato richiesto alla ditta esterna che per conto di Tper effettua le verifiche a bordo un resoconto da parte dell’agente coinvolto nell’episodio.