Denuncia botte e abusi in Questura Due agenti sotto indagine per falso

Una denuncia per violenza sessuale, tortura e lesioni aggravate. Poi l’iscrizione nel registro degli indagati di due agenti con l’accusa di falso in atto pubblico. La vicenda, per cui la gip Roberta Malavasi ha disposto l’integrazione delle indagini, parte da una querela relativa a fatti avvenuti il 5 novembre 2020 negli uffici della Questura. Il pm Luca Venturi ne aveva chiesto l’archiviazione, ma la 39enne di origini cubane, attraverso il suo avvocato Fabio Anselmo, aveva fatto opposizione.

"Ciò che mi amareggia – le parole del legale – è il fatto che la Procura di Bologna abbia ignorato la legge, come rileva giustamente il giudice. Non entro del merito, ma mi chiedo come mai, se c’entrino il colore o la nazionalità delle donne coinvolte od il fatto che ad essere denunciati fossero operatori delle forze dell’ordine". Il fascicolo finora era rimasto contro ignoti. È in corso invece un processo dove le due sorelle sono imputate per resistenza a pubblico ufficiale ai danni dei due agenti, sempre per i fatti di quel giorno.

Ma ripercorriamo la vicenda. La giovane venne fermata in strada il 5 novembre 2020 mentre era in compagnia della sorella: nella querela aveva dichiarato di aver perso i sensi dopo aver ricevuto un pugno in faccia mentre si trovava in manette negli uffici della Questura. Non solo, riferisce anche di aver subito un abuso: versione che si contrappone a quella fornita dagli agenti che dichiarano siano state le due donne a denudarsi dato anche l’alto tasso alcolemico con cui sono state fermate.

La gip Malavasi ha chiesto che vengano sentiti diversi testimoni (le persone presenti al momento del controllo in strada, gli equipaggi del 118, i medici del Pronto Soccorso) oltre all’acquisizione della documentazione amministrativa e le registrazioni del sistema di videosorveglianza della Questura e delle volanti. In particolare occorre verificare quale fu il comportamento della giovane al momento del controllo, le sue condizioni nel primo intervento del 118, che cosa abbia riferito al personale sanitario, in che condizioni sia arrivata al Pronto Soccorso, quante operanti di sesso femminile fossero presenti in Questura quella sera (versioni discordanti), e chi fece la telefonata al 118.

L’annotazione principale dei due agenti, secondo il giudice, appare in palese contrasto con le evidenze istruttorie quando si legge che il 118 fu chiamato la prima volta per lo stato di agitazione delle due donne e per un gesto di una delle due (che si sarebbe denudata), mentre dalle registrazioni della centrale operativa risulta che la chiamata era dovuta allo svenimento delle due donne: uno stato di incoscienza di cui non c’è traccia nell’annotazione di servizio.

Chiara Caravelli