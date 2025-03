Denunciati 22 casi su minorenni

Sono state 22, nel 2023, le violenze sessuali su minori di 14 anni denunciate nel Bolognese. Il dato emerge dal report sull’indice della criminalità 2024 del Sole24Ore, dove il capoluogo emiliano si conferma una delle città dove il fenomeno dei crimini di natura sessuale si conferma un’emergenza sociale. Nello specifico, Bologna si piazza al quinto posto della classifica nazionale per gli abusi su bambini e adolescenti, mentre al secondo - con 222 casi di abuso denunciati alle forze dell’ordine - per le violenze sessuali in generale.

Passando al 2024, come ricordato dai carabinieri, sono state oltre 500 le donne che hanno denunciato reati legati alla violenza di genere, tra cui maltrattamenti, atti persecutori e violenze sessuali. A seguito di denunce e indagini, attualmente sono quasi 200 i dispositivi elettronici di controllo a distanza, i ‘braccialetti anti-stalking’, utilizzati per proteggere le vittime. Questi dispositivi, gestiti dalla centrale operativa dell’Arma di Bologna, rappresentano una misura concreta per garantire la sicurezza delle donne.

Sul fronte del monitoraggio della rete, infine, dove si annida una mole notevole di abusi, la polizia postale lo scorso anno ha analizzato oltre 1200 siti web, uno dei quali è stato sequestrato, mentre altri 28 sono stati inseriti nella black list per contenuti pedopornografici.