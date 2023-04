Denunciato dai Nas medico ‘infedele’ Lavorava nel privato a insaputa di tutti

Esercitava la libera professione all’esterno dell’ospedale nel quale lavorava, ma all’insaputa della sua amministrazione. Tutto questo, per circa sei anni. Un dirigente medico in servizio presso una struttura ospedaliera cittadina è stato denunciato dai carabinieri del Nas per aver percepito, indebitamente e in modo fraudolento, per un periodo di quasi settantadue mesi, l’indennità economica prevista per i medici che esercitano la libera professione in regime di intramoenia.

Il medico ‘infedele’, in pratica, erogava delle prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro in ospedale. Il termine intramoenia si riferisce, infatti, proprio alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa.

La struttura ospedaliera avrebbe, per il periodo in questione, erogato in favore del dirigente medico circa 90mila euro a titolo di indennità per l’esclusività. Esclusività che, però, il dottore non ha mai garantito. Grazie a una complessa e articolata attività d’indagine portata avanti dai carabinieri del Nas, si è infatti scoperto che il camice bianco avrebbe esercitato la libera professione non all’interno, bensì all’esterno dell’ospedale.

Il professionista prestava servizio in favore di strutture private in regime di extramoenia (in questo caso, al termine dell’orario di lavoro, il sanitario svolge la libera professione presso una struttura sanitaria diversa da quella di appartenenza, ovviamente con l’autorizzazione di quest’ultima).

Madre dell’intramoenia fu Rosy Bindi, ministro della Sanità dal 1996 al 2000, che volle fortemente introdurre questo regime per cercare di portare benefici all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Uno dei principali era sicuramente quello di abbattere i tempi delle liste d’attesa: Secondo l’ex ministro della Sanità, infatti, "l’intramoenia era un modo per affrontare le liste d’attesa e spostare la soddisfazione del paziente dalle cliniche private alle strutture pubbliche, regolamentando il professionista, le tariffe, le entrate fiscali e, ovviamente, le liste d’attesa, tant’è vero che si prevedeva che nessun professionista avrebbe potuto sviluppare volumi di attività intramoenia se non si faceva carico di abbattere le liste di attesa".

c. c.