Depeche Mode a Bologna, Ordinanza per Traffico e Divieti di Sosta

Domani lo stadio Renato Dall’Ara ospiterà il concerto dei Depeche Mode.

Un’ordinanza prevede i consueti provvedimenti al traffico e divieti di sosta che riguarderanno la zona vicina allo stadio, in particolare le vie Andrea Costa, De Coubertin, Della Certosa, Delle Tofane, XXI Aprile, Curiel, Dello Sport, Piazza della Pace. Dalle 15 alle 24 è stata predisposta una sosta gratuita per le auto in viale Gandhi, via Tolmino, via Pietro Nenni, via Giuseppe Saragat, Via Togliatti, via Sanzio, mentre in via Tadolini è stata prevista la sosta di 20 pullman. In programma deviazioni dei bus delle linee 14, 21, 89 e 676, dalle 14 all’1.30. I dettagli sul sito di Tper.