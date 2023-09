Depistaggi, inchieste e processi La Cassazione: "È stato un missile"

"Guarda, cos’è?". Eccole, le ultime parole pronunciate all’interno della cabina di pilotaggio del Dc9, un minuto prima delle 21 del 27 giugno 1980, un minuto prima degli abissi e dei misteri che 43 anni dopo ancora avvolgono la strage di 81 persone innocenti. La registrazione tratta dalla scatola nera, "ripulita" dai tecnici nel 2020, potrebbe contribuire a fare luce su quanto davvero successo quella notte. Un dubbio che logora da allora.

Il volo Itavia partito in ritardo di quasi due ore da Bologna e diretto a Palermo precipita al largo di Ustica alle 20.59. Si parla di un "cedimento strutturale". Ma l’ipotesi non convince. Nel frattempo, venti giorni dopo, sulla Sila vengono trovati i resti di un caccia libico: l’autopsia sul pilota rivelerà che è morto da una ventina di giorni.

Il 16 marzo 1982 la Commissione d’inchiesta ministeriale esclude il cedimento strutturale, ma conclude che non è possibile stabilire se si sia trattato di una "esplosione da fonte esterna o interna", cioè se causata da un missile o da una bomba. Nel 1984, il pm Giorgio Santacroce formalizza l’inchiesta che passa al giudice istruttore Vittorio Bucarelli, che nomina una commissione di periti per stabilire le cause del disastro, mentre nel 1986 si dispone il recupero del relitto dell’aereo. Se ne occuperà tra l’87 e l’88 la ditta francese ’Ifremer’, ma il lavoro risulterà incompleto. Nel marzo 1989, il collegio dei periti consegna a Bucarelli la relazione con la tesi del missile lanciato da un aereo e a maggio la commissione d’inchiesta governativa sostiene la tesi del missile, senza però escludere la bomba. Nel 1990 il giudice Bucarelli, accusato di essere un bugiardo da Giuliano Amato (già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Francesco Cossiga), si dimette e subentra Rosario Priore. Il quale nomina un collegio di periti per fare luce sulle cause dell’esplosione. Nel ’94 questo propende per l’ipotesi della bomba, ma due tecnici non escludono il missile. Una perizia radar rivela invece che oltre al Dc9 quella sera, in quell’area, volavano aerei militari. Il 31 agosto 1999 Priore dispone il rinvio a giudizio per nove generali dell’Aeronautica militare, accusati a vario titolo di attentato agli organi costituzionali aggravato dall’alto tradimento e di falsa testimonianza. Nell’ordinanza si legge che l’abbattimento dell’aereo è seguito a una "azione militare".

Tra il 2004 e il 2005 però tutti i generali vengono assolti dalla Corte d’Assise, sentenze poi rese definitive dalla Cassazione.

Il fascicolo torna però a riaprirsi nel 2008. A dare il "la" all’inchiesta bis sono le dichiarazioni del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga: ad abbattere l’aereo, rivela, sarebbe stato un missile "a risonanza" lanciato da un aereo della Marina militare francese. Ecco allora partire due nuove rogatorie in Francia e Usa, per avere notizie sul traffico aereo militare nello spazio al largo di Ustica la sera del 27 giugno 1980, "buchi" ancora aperti dopo la prima inchiesta. Da Parigi arriva una disponibilità alla collaborazione, ma le indagini non paiono giungere a una svolta definitiva, tanto che, 15 anni dopo, sono ancora aperte, ma fino a ieri a un passo dall’archiviazione.

Resta però il capitolo del procedimento in sede civile. È il tribunale di Palermo a condannare i ministeri di Difesa e Trasporti a risarcire i parenti delle vittime della strage. Si arriva così al 2011, quando motivando la sentenza i giudici siciliani chiariscono che "a far precipitare il Dc9 fu un missile o una quasi collisione tra velivoli militari". La Cassazione nel 2013 ritiene "definitivamente accertato" il "depistaggio" delle indagini. Non solo: nel 2018 la Suprema Corte condanna il Ministero della Difesa e quello delle Infrastrutture a risarcire la compagnia aerea Itavia, fallita dopo il disastro per "omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica". Situazione che, secondo un documento della Nato pubblicato nel 2011, la notte del 27 giugno ’80 vedeva la presenza di 21 aerei militari in volo.

Federica Orlandi