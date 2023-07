Deruba anziano al bancomat Arrestato dai carabinieri

Si stava allontanando dalla postazione del bancomat con fare sospetto quando, mentre stava salendo in auto per darsi alla fuga, è stato bloccato dai carabinieri. Il giovane, ventunenne di origine rumena domiciliato a Pianoro, è stato arrestato con l’accusa di furto con destrezza dopo essere stato trovato in possesso di 1.750 euro in contanti.

È successo la mattina di sabato scorso, intorno alle 10, nei pressi della banca di via Genuzio Bentini. I militari, presenti sul posto, stavano svolgendo un servizio mirato di fronte alla banca a causa di alcune truffe ai danni di persone anziane messe a segno nei giorni precedenti. E questa, rischiava di essere la prossima.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane si era avvicinato a un anziano, successivamente identificato in un 83enne bolognese, che stava prelevando al bancomat impossessandosi dei soldi. Controllato poco dopo dai carabinieri prima che potesse darsi alla fuga, non ha saputo giustificare il possesso dei 1.750 euro.

All’anziano, che una volta rintracciato ha confermato la dinamica dei fatti recandosi in caserma per sporgere denuncia, è stata restituita l’intera somma.

I controlli successivi hanno rivelato come il ventunenne, nonostante si trovasse in città, fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pianoro per reati analoghi.

Il giovane si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria e sarà processato con rito direttissimo.

c. c.