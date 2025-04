Deruba un anziano di 94 anni, poi torna sul posto del furto: preso dalla polizia

Bologna, 21 aprile 2025 – Non solo non si è fatto scrupolo a derubare un signore di 94 anni che si muove con un deambulatore. Ma è pure tornato sul posto, come niente fosse, mentre c’era già la polizia. Ed è stato arrestato. Il ladro, un trentunenne già carico di precedenti contro la persona e la pubblica amministrazione, è stato arrestato venerdì in mattina in via Arno dagli agenti delle Volanti.

Erano circa le 11.30 quando un cittadino ha chiamato la centrale operativa, dicendo di aver visto un uomo che aveva appena derubato un anziano. Un furto con destrezza: stando a quanto raccontato dal testimone, infatti, il malvivente, senza farsi notare, aveva infilato la mano nella tasca dei pantaloni del pensionato, riuscendo a sfilargli il portafogli e dileguandosi.

Il novantaquattrenne, che per camminare si aiuta con un deambulatore, non si è accorto di nulla. Il testimone, invece, un cinquantenne, ha assistito a tutta la scena, ha chiamato la polizia e seguito il ladro per un po’, perdendolo però di vista. Una volta arrivati i poliziotti hanno subito preso contatti con il testimone: stavano parlando con lui quando dietro di loro è passato il ladro, che il cittadino ha riconosciuto e segnalato.

Prima che gli operatori lo bloccassero, il trentunenne ha cercato di disfarsi di un cellulare, anche quello risultato rubato poco prima, che è stato subito recuperato. Con sé aveva invece la tessera sanitaria del pensionato: volatilizzati il bancomat e i 50 euro che l’anziano ha detto di avere nel portafogli. Sono così scattate le manette per furto aggravato e ricettazione.